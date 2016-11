Zypern im Winter: Kurze Anreise, Sonne tanken, Seele baumeln lassen

Pafos, Zypern (ots) - Der nasskalte europäische Winter ist der perfekte Zeitpunkt, um einen Urlaub in den Thanos Hotels auf Zypern zu planen. Mit milden Temperaturen um die 20 Grad, antiken Kulturschätzen und Traumhotels direkt am Meer, lockt die Insel zur sonnenverwöhnten Winter-Auszeit. Neue Flugverbindungen ermöglichen in nur knapp dreieinhalb Flugstunden eine zügige und komfortable Anreise zu den Fünf-Sterne-Hotels Almyra und Annabelle auf der südlichsten Insel des Mittelmeers.

Das mediterrane Klima eignet sich bestens für Wanderungen im Troodos-Gebirge, für Golfsafaris auf Championship-Plätzen, für Ausflüge zu den kulturhistorisch Sehenswürdigkeiten in Europas Kulturhauptstadt 2017 Pafos, oder für Wellnesskuren im Almyraspa. Die beiden Thanos Hotels, nur einen kurzen Spaziergang von den antiken Schätzen des Küstenstädtchen entfernt, bieten die beste Ausgangslage, um das abwechslungsreiche Insel-Programm zu entdecken.

Berg der Götter

Ein Netz von 50 Wegen mit einer Länge von insgesamt 200 Kilometern spannt sich für Wanderer und Mountainbiker über das Eiland. Das Troodos-Gebirge bietet beeindruckende Routen. Begleitet vom Duft der Zedern und Zypressen, geht es entlang kristallklarer Bäche bis auf eine Höhe von 1.952 Metern. Almyras Bike-Center bietet Touren und Kurse.

Golfer-Paradies

Rings um das Almyra und das Annabelle befinden sich gleich vier Golfplätze von Weltklasse. Der Elea Golf Club von Profigolfer Sir Nick Faldo etwa ist auf einer ehemaligen Johannisbrotbaum-Plantage mit weitem Meerblick angelegt. Das Almyra bietet Golfern im Winter ein unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis: bei einer Buchung von sechs Nächten ist die siebte kostenfrei, inklusive Frühstück sowie fünf Golfrunden. Ab 927 EUR pro Person im Doppelzimmer.

Winterspeck ade

Frühjahrsfit werden Gäste des Almyra und des Annabelle mit dem 6-tägigen "Loose Weight" Arrangement. Neben Ausdauerläufen, Intervalltraining und Outdoor-Kursen, wird das Angebot durch Beratung zur Gewichtsreduzierung und Ernährung abgerundet (450 EUR pro Person ohne Übernachtung).

