DGAP-News: EVOTEC GEHT INTEGRIERTE WIRKSTOFFFORSCHUNGSKOOPERATION MIT ASAHI KASEI PHARMA (JAPAN) EIN

DGAP-News: Evotec AG / Schlagwort(e): Kooperation EVOTEC GEHT INTEGRIERTE WIRKSTOFFFORSCHUNGSKOOPERATION MIT ASAHI KASEI PHARMA (JAPAN) EIN 19.01.2017 / 07:29 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- Hamburg, 19. Januar 2017: Evotec AG (Frankfurter Wertpapierbörse: EVT, TecDAX, ISIN: DE0005664809) gab heute den Beginn einer integrierten Wirkstoffforschungskooperation mit Asahi Kasei Pharma Corporation zur Erforschung eines Ionenkanal-Targets bekannt. Asahi Kasei Pharma Corporation ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Asahi Kasei Corporation, Tokio, Japan. Im Rahmen der Vereinbarung setzt Evotec ihre integrierte Wirkstoffforschungs-plattform ein, darunter Leistungen in den Bereichen Medizinalchemie, computergestützte Chemie sowie in vitro-Pharmakologie, um Substanzen (Hits) zu optimieren, die aus Evotecs Substanzbibliothek im Rahmen einer kürzlich durchgeführten erfolgreichen Screening-Kampagne bei Evotec identifiziert und ausgewählt wurden. Dr. Mario Polywka, Chief Operating Officer von Evotec, sagte: "Wir freuen uns sehr, unsere Zusammenarbeit mit Asahi Kasei Pharma in eine vollständig integrierte Wirkstoffforschungskooperation zu überführen. Evotec verfügt über eine der umfangreichsten Plattformen in der Ionenkanalforschung. Diese Kooperation ist eine weitere Validierung dieser Plattform sowie unserer Screening-Bibliothek. Wir freuen uns sehr auf die gemeinsame Arbeit mit unseren Kollegen von Asahi Kasei Pharma." Finanzielle Details wurden nicht bekannt gegeben. ÜBER ASAHI KASEI Die Asahi Kasei Pharma Corporation mit Hauptsitz in Tokio, Japan, ist ein innovatives Forschungsunternehmen im Bereich Healthcare und erforscht, entwickelt, produziert und vermarktet pharmazeutische und diagnostische Produkte. Asahi Kasei Pharma ist eine hundertprozentige Tochter der Asahi Kasei Corporation (Jahresumsatz 18 Mrd. $), ist ein Technologieunternehmen, das innovative, wissenschaftlich-basierte Lösungen für eine Vielzahl verschiedener Märkte bereitstellt, darunter Healthcare, Chemikalien, Faserprodukte, Baumaterialien und elektronische Materialien. Weitere Informationen finden Sie unter www.asahi-kasei.co.jp. ÜBER EVOTEC AG Evotec ist ein Wirkstoffforschungs- und -entwicklungsunternehmen, das in Forschungsallianzen und Entwicklungspartnerschaften mit führenden Pharmaund Biotechnologieunternehmen, akademischen Einrichtungen, Patientenorganisationen und Risikokapitalgesellschaften innovative Ansätze zur Entwicklung neuer pharmazeutischer Produkte zügig vorantreibt. Wir sind weltweit tätig und bieten unseren Kunden qualitativ hochwertige, unabhängige und integrierte Lösungen im Bereich der Wirkstoffforschung an. Dabei decken wir alle Aktivitäten vom Target bis zur klinischen Entwicklung ab, um dem Bedarf der Branche an Innovation und Effizienz in der Wirkstoffforschung begegnen zu können (EVT Execute). Durch das Zusammenführen von erstklassigen Wissenschaftlern, modernsten Technologien sowie umfangreicher Erfahrung und Expertise in wichtigen Indikationsgebieten wie zum Beispiel Neurowissenschaften, Diabetes und Diabetesfolgeerkrankungen, Schmerz und Entzündungskrankheiten, Onkologie und Infektionskrankheiten ist Evotec heute einzigartig positioniert. Auf dieser Grundlage hat Evotec ihre Pipeline bestehend aus mehr als 70 verpartnerten Programmen in klinischen, präklinischen und Forschungsphasen aufgebaut (EVT Innovate). Evotec arbeitet in langjährigen Forschungsallianzen mit Partnern wie Bayer, CHDI, Sanofi oder UCB zusammen. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über Entwicklungspartnerschaften u. a. mit Janssen Pharmaceuticals im Bereich der Alzheimer'schen Erkrankung, mit Sanofi im Bereich Diabetes und mit Pfizer auf dem Gebiet Organfibrose. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage. www.evotec.com. ZUKUNFTSBEZOGENE AUSSAGEN Diese Pressemitteilung enthält bestimmte vorausschauende Angaben, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten. Derartige vorausschauende Aussagen stellen weder Versprechen noch Garantien dar, sondern sind abhängig von zahlreichen Risiken und Unsicherheiten, von denen sich viele unserer Kontrolle entziehen, und die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von denen abweichen, die in diesen zukunftsbezogenen Aussagen in Erwägung gezogen werden. Wir übernehmen ausdrücklich keine Verpflichtung, vorausschauende Aussagen hinsichtlich geänderter Erwartungen der Parteien oder hinsichtlich neuer Ereignisse, Bedingungen oder Umstände, auf denen diese Aussagen beruhen, öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren. 