DGAP-News: HWA AG: Strategie zur Optimierung und Neuausrichtung

HWA AG: Strategie zur Optimierung und Neuausrichtung Affalterbach, 31. Januar 2017 - Der Vorstand der HWA AG hat in den vergangenen Wochen die internen Geschäftsprozesse auf den Prüfstand gestellt und ein Programm zur Optimierung und Neuausrichtung einzelner Geschäftsbereiche beschlossen. Diesem Konzept hat der Aufsichtsrat zugestimmt. Im Mittelpunkt des Konzeptes steht die verstärkte Fokussierung der Unternehmensaktivitäten auf Kernkompetenzen, welche der Vorstand im Bereich der Entwicklungsdienstleistungen, Einsatz, Test und Aufbau von Rennfahrzeugen sowie After Sales und Serviceleistungen im Motor- und Kundensport definiert hat. Das Unternehmen sieht sich aktuell mit stark veränderten Markt- und Wettbewerbs-bedingungen konfrontiert: Im Bereich Automobilrennsport hat sich das DTM-Reglement weiterentwickelt, was zu einer Standardisierung sogenannter Einheitsbauteile und reduzierten Freiheitsgraden in der Fahrzeugentwicklung führt. Das Segment Fahrzeug/ Fahrzeugkomponenten zeigt sich trotz einer robusten Konjunktur und aktuell sehr guter Nachfrage als wettbewerbsintensiv und dementsprechend preissensibel. Hierauf muss die HWA AG, welche aktuell mit einer hohen Fertigungstiefe arbeitet, konstruktiv und zukunftsorientiert reagieren. Einige der Fertigungsbereiche können aufgrund der geänderten Rahmenbedingungen nicht mehr wirtschaftlich betrieben werden. Das beschlossene und bereits in der Umsetzung befindliche Reorganisationskonzept führt in erster Linie zu einer deutlichen Reduktion der Fertigungstiefe sowie zum Abbau von internen Kapazitäten in einigen Bereichen, die künftig extern vergeben werden. Die aktuelle Mitarbeiterzahl von derzeit 320 soll im Rahmen des Programmes um circa 10 bis 15 Prozent reduziert werden. Durch die Konzentration und Fokussierung auf die Kernkompetenzen der HWA AG sowie das ausgeprägte Engagement und die Spezialisierung der Mitarbeiter im Rennsportbereich, sieht sich das Unternehmen nach Abschluss der Maßnahmen für die Zukunft gut gerüstet. In einer Ad-hoc Mitteilung vom 12. Dezember 2016 hat die HWA AG bereits informiert, dass die eigenen Jahresziele in Bezug auf die EBIT-Marge (Zielniveau von 4 bis 6 Prozent) für das Jahr 2016 nicht mehr erreicht werden können. Die Aufwendungen für das jetzige Maßnahmenpaket waren dabei nicht inkludiert und könnten möglicherweise aufgrund von notwendigen Rückstellungen im Jahr 2016 zu einem negativen Einmaleffekt führen. Für konkrete Zahlen und Höhe eventueller Rückstellungen ist es indes zu früh. Das gilt ebenfalls für eine Prognose für das Jahr 2017. Die HWA AG wird eine Prognose für das Jahr 2017 spätestens bei der Veröffentlichung der Jahreszahlen für das Jahr 2016 Ende April kommunizieren. Ansprechpartner: Investor Relations/ Presse HWA AG Volker Glaser Benzstraße 8 71563 Affalterbach Telefon: + 49/ (0) 7144/ 8717- 279 Telefax: + 49/ (0) 7144/ 8718- 111 ir@hwaag.com www.hwaag.com Unternehmensprofil HWA AG: Höchstleistungen und der unbedingte Wille zum Sieg - das ist die Philosophie der HWA AG. Seit nahezu fünf Jahrzehnten ist das Team im internationalen Motorsport aktiv und gilt dabei als eines der erfolgreichsten Teams überhaupt. Als gefragter Entwicklungspartner bündelt die HWA AG ihre Kompetenzen für weitere Siege auf den Rennstrecken. Die HWA AG existiert in ihrer heutigen Form seit 1998. Hans Werner Aufrecht gründete 1967 AMG, den Veredelungsspezialisten für die Marke Mercedes-Benz. Ende 1998 veräußerte Aufrecht die ursprüngliche AMG Motorenbau- und Entwicklungsgesellschaft mbH an die Daimler AG. Im Rahmen dieses Verkaufs wurden die Geschäftsfelder Automobilrennsport, das heutige Mercedes-AMG DTM Team sowie Teile des Bereichs Fahrzeuge/Fahrzeugkomponenten herausgelöst und auf die HWA AG übertragen. Ende des Jahres 2006 erfolgte die Umwandlung von einer GmbH in eine Aktiengesellschaft; im April 2007 ging die HWA AG an die Börse. Heute ist die HWA AG im Segment Automobilrennsport für die beliebte Tourenwagen-Rennserie DTM verantwortlich. Im Auftrag von Mercedes-Benz Motorsport übernimmt die HWA AG als Full-Service-Anbieter sämtliche Aktivitäten: Dazu zählen die Entwicklung und der Aufbau der Mercedes-Benz DTM Rennfahrzeuge ebenso wie der Betrieb des Rennteams. Zum Geschäftsfeld Fahrzeuge/Fahrzeugkomponenten gehört die Entwicklung und Produktion von Fahrzeugen und Komponenten für Automobilhersteller im Premiumsegment. Weitere Kompetenzen besitzt die HWA AG bei der Entwicklung, Fertigung und Betreuung von Formel 3 Rennmotoren. Auch die GT3-Rennversion des Mercedes-Benz SLS AMG wurde beispielsweise von der HWA AG in enger Zusammenarbeit mit Mercedes-AMG entwickelt und produziert. Das Nachfolgeprojekt, der neue Mercedes-AMG GT3, wird seit Dezember 2015 an Kundenteams in alle Welt ausgeliefert. Sprache: Deutsch Unternehmen: HWA AG Benzstraße 8 71563 Affalterbach Deutschland Telefon: +49 (0)7144 87 17-279 Fax: +49 (0)7144 87 18-111 E-Mail: ir@hwaag.com Internet: http://www.hwaag.com