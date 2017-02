DGAP-News: mic AG: Weitere Technologie-Börsengänge in Sicht und früherer Tyco Electronics CEO Dr. Jürgen Gromer vor Eintritt in den Aufsichtsrat

DGAP-News: mic AG / Schlagwort(e): Börsengang/Personalie mic AG: Weitere Technologie-Börsengänge in Sicht und früherer Tyco Electronics CEO Dr. Jürgen Gromer vor Eintritt in den Aufsichtsrat 01.02.2017 / 17:37 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- mic AG Vorstand Christian Damjakob im Interview mit dem AKTIONÄR: "Um die Beteiligungsgesellschaft mic AG ist es in den letzten Monaten ruhig geworden. Doch noch scheinen die Münchner wieder Fortschritte zu erzielen. Weitere Technologie-Börsengänge sind in Sicht und der frühere Tyco Electronics Vorstand Dr. Jürgen Gromer steht vor dem Eintritt in den Aufsichtsrat." Lesen Sie hier das gesamte Interview mit dem AKTIONÄR: www.deraktionaer.de/aktie/mic-ag---wir-wollen-mit-taten-ueberzeugen----wei tere-boersengaenge-und-operative-fortschritte-im-fokus-299590.htm -------------------------------------------------------------------------------- 01.02.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de -------------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: mic AG Denisstr. 1b 80335 München Deutschland Telefon: +49 (0)89 244 192-200 Fax: +49 (0)89 244 192-230 E-Mail: info@mic-ag.eu Internet: www.mic-ag.eu ISIN: DE000A0KF6S5 WKN: A0KF6S Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart, Tradegate Exchange; Open Market (Entry Standard) in Frankfurt Ende der Mitteilung DGAP News-Service -------------------------------------------------------------------------------- 540893 01.02.2017