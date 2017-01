DGAP-News: zooplus AG: Umsatzerlöse im Jahr 2016 um 28% auf insgesamt 908 Mio. EUR gesteigert

DGAP-News: zooplus AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Vorläufiges Ergebnis zooplus AG: Umsatzerlöse im Jahr 2016 um 28% auf insgesamt 908 Mio. EUR gesteigert 26.01.2017 / 07:29 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- zooplus AG: Umsatzerlöse im Jahr 2016 um 28% auf insgesamt 908 Mio. EUR gesteigert - Ursprüngliches Jahresziel von mindestens 875 Mio. EUR deutlich übertroffen - Zweistellige Wachstumsraten der Umsatzerlöse in allen 30 Ländermärkten - Im vierten Quartal 2016 erstmals Umsatzerlöse von über 250 Mio. EUR erzielt - Für 2017 Umsatzerlöse von mindestens 1.125 Mio. EUR prognostiziert München, 26. Januar 2017- Die zooplus AG (WKN 511170, ISIN DE0005111702, Börsenkürzel ZO1), Europas führender Internethändler für Heimtierprodukte, hat auf Basis vorläufiger Zahlen mit Umsatzerlösen in Höhe von 908 Mio. EUR die ursprüngliche Prognose für das Geschäftsjahr 2016 von mindestens 875 Mio. EUR klar übertroffen und den starken Wachstumskurs der Vorjahre erfolgreich fortgesetzt. Das Umsatzwachstum gegenüber dem Vorjahr erreichte 28% (2015: 711 Mio. EUR), bereinigt um Wechselkurseffekte lag das Wachstum um knapp 2 Prozentpunkte höher. In allen 30 Ländermärkten konnten erneut zweistellige Wachstumsraten erzielt werden, wobei das Wachstum in Großbritannien aufgrund der Abschwächung des britischen Pfunds gegenüber dem Euro unter den Erwartungen blieb. Die Umsätze im für das nachhaltige Wachstum besonders wichtigen Bereich Futter konnten insgesamt um 31% gegenüber dem Vorjahr gesteigert werden. Der Anteil des Bereichs Futter am Gesamtumsatz stieg damit auf 82% (2015: 80%). Mit einer Umsatzwachstumsrate von 26% im Neukundengeschäft und 29% im Bestandskundengeschäft tragen beide Kundengruppen zur Nachhaltigkeit des Wachstums bei - die Wachstumsrate im Neukundengeschäfts liegt dabei über dem Niveau des Vorjahres (2015: 16%). Die gute Neukundenqualität und die hohe Loyalität der Bestandskunden kommt auch in der umsatzbezogenen Wiederkaufsrate zum Ausdruck, die im Jahr 2016 mit etwas über 92% erneut ein sehr hohes Niveau erreichte und nur wechselkursbedingt unter dem Vorjahr lag (2015: 94%). Dr. Cornelius Patt, Vorstandsvorsitzender der zooplus AG, kommentiert die erfolgreiche Entwicklung der Umsätze im Jahr 2016: "Gegenüber dem Vorjahr konnten wir unsere aktive Kundenbasis von 4,0 Millionen auf über 4,8 Millionen erhöhen und die Umsatzerlöse um knapp 200 Mio. EUR auf nun 908 Mio. EUR steigern. Immer mehr Kunden erkennen die Vorteile des Onlinehandels, eine Sättigung ist nicht abzusehen. Dies zeigt sich auch im Anstieg der Wachstumsrate im Neukundengeschäft gegenüber dem Vorjahr. Somit haben wir auch 2016 unsere Wachstumsstrategie in ganz Europa konsequent weiter umgesetzt - allein im vierten Quartal konnten wir einen Rekordumsatz von erstmals über 250 Mio. EUR im Quartal erzielen. Gleichzeitig wurde unser neues Logistikcenter in Antwerpen erfolgreich in Betrieb genommen. Dies ist eine exzellente Basis für das Jahr 2017. Wir wollen das hohe Wachstum im gerade begonnenen Jahr fortsetzen und erstmals die Umsatzmilliarde überschreiten. Damit werden wir unsere starke Marktposition weiter deutlich festigen." Für das Geschäftsjahr 2017 prognostiziert der Vorstand der zooplus AG Umsatzerlöse in Höhe von mindestens 1.125 Mio. EUR. Die finalen Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2016 und den vollständigen Prognosebericht für das Geschäftsjahr 2017 wird zooplus mit Vorlage des Konzernabschlusses am 23. März 2017 veröffentlichen und auf der Internetseitehttp://investors.zooplus.comzum Download zur Verfügung stellen. Unternehmensprofil: zooplus wurde 1999 gegründet und ist heute gemessen an Umsatzerlösen Europas führender Internethändler für Heimtierbedarf. Die Umsatzerlöse betrugen im Geschäftsjahr 2016 auf Basis vorläufiger Zahlen insgesamt 908 Mio. EUR - davon wurden rund 70% im internationalen Geschäft erzielt. Das Geschäftsmodell wurde bislang bereits in 30 Ländern Europas erfolgreich eingeführt. zooplus vertreibt Produkte für alle wichtigen Heimtiergattungen. Zum Produktangebot zählen insbesondere Tierfutter (Trocken- und Nassfutter und Futterbeigaben) sowie Zubehör wie Kratzbäume, Hundekörbe oder Spielzeug in allen Preiskategorien. Neben einer Auswahl von über 8.000 Produkten profitieren zooplus-Kunden zudem von einer Vielzahl interaktiver Content- und Community-Angebote. Der Heimtierbedarfsmarkt stellt ein wichtiges Marktsegment innerhalb der europäischen Handelslandschaft dar. Die Umsätze mit Heimtierfutter und Zubehör innerhalb der Europäischen Union belaufen sich auf rund 25 Mrd. EUR. Für Europa wird auch weiterhin starkes Wachstum im Bereich E-Commerce erwartet. zooplus rechnet daher mit einer Fortsetzung der dynamischen Entwicklung. Im Internet unter:www.zooplus.de Kontakt Investor Relations / Presse: cometis AG Maximilian Breuer Unter den Eichen 7 65195 Wiesbaden Tel: +49 (0)611-205855-22 Fax: +49 (0)611-205855-66 Mail:breuer@cometis.de Web:www.cometis.de -------------------------------------------------------------------------------- 26.01.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de -------------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: zooplus AG Sonnenstraße 15 80331 München Deutschland Telefon: +49 (0)89 95 006 - 100 Fax: +49 (0)89 95 006 - 500 E-Mail: contact@zooplus.com Internet: www.zooplus.de ISIN: DE0005111702 WKN: 511170 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service -------------------------------------------------------------------------------- 539141 26.01.2017