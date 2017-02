Nimble Storage unterstützt mehr als 10.000 Unternehmen weltweit

San Jose, Kalifornien (ots) - InfoSight Predictive Analytics unterstützt die Kundenbindung

Nimble Storage (NYSE: NMBL), führender Anbieter von Predictive-Flash-Speichersystemen, gibt bekannt, dass inzwischen mehr als 10.000 Unternehmen weltweit die Nimble Storage Predictive Flash-Plattform nutzen. Dieser Meilenstein demonstriert die starke Nachfrage nach vorausschauenden Infrastruktur-Lösungen die Unternehmen einen schnellen und verlässlichen Zugriff auf Daten erlauben. Die Nimble Predictive Flash-Plattform liefert Flash- und Cloud-basierte vorausschauende Analysen, um den App-Data-Gap zu schließen und operationelle Einfachheit, Infrastrukturverfügbarkeit und Sichtbarkeit über den ganzen Stack zu ermöglichen. Durch diese Funktionalitäten profitieren Kunden von einem herausragenden Kundensupport.

"Die Zukunft der Infrastruktur ist vorausschauend und automatisiert. Seit unserer Gründung ist dies ein wichtiges Ziel unserer Mission", sagt Suresh Vasudevan, CEO bei Nimble Storage. "Mithilfe unseres Partner Ökosystems haben bereits mehr als 10.000 Kunden unsere Predictive Flash-Plattform gekauft. Zusätzlich zur schnellen Akquirierung neuer Kunden sehen wir auch ein kontinuierliches Wachstum bei unseren Bestandskunden. Wir leisten Pionierarbeit für eine neue Ebene von technischen Innovationen und Unterstützung für Kunden, die diese bald von allen Herstellern erwarten werden."

Werum IT Solutions verbessert Verfügbarkeit seiner IT-Systeme mit Nimble Storage

Werum IT Solutions ist ein international führende Anbieter von Manufacturing Execution Systems (MES) und Manufacturing-IT-Lösungen für die Pharma- und Biotechindustrie. Das Lüneburger Softwareunternehmen hat an seinen weltweit verteilten Standorten in den USA, Europa und Asien insgesamt 20 Adaptive Flash Arrays der CS-Serie in Betrieb genommen. Die Nimble Storage Predictive Flash Plattform ermöglicht es der Werum IT-Solutions die Produktionszeiten für die Softwareentwicklung fast zu halbieren. Durch den Betrieb der Adaptive Flash Arrays holt das Unternehmen eine deutlich bessere Leistung heraus, als dies bei vergleichbaren Systemen von Marktbegleitern möglich ist. Ein wichtiger Grund für die anhaltende Unterstützung Nimble's durch die Werum IT-Solutions ist InfoSight Predictive Analytics, die dem Unternehmen die wichtige Softwareentwicklung vereinfacht und 3.000 VMs unterstützt.

Kontakt Nimble Storage:

Original-Content von: Nimble Storage, übermittelt durch news aktuell