DGAP-Adhoc: KUKA Aktiengesellschaft: US-Behörden geben Übernahme von KUKA durch Midea frei

KUKA Aktiengesellschaft: US-Behörden geben Übernahme von KUKA durch Midea frei 30.12.2016 / 09:42 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR

KUKA Aktiengesellschaft
Zugspitzstrasse 140, 86165 Augsburg
- ISIN DE0006204407 -
- ISIN DE000A2BPXK1 -

Zugelassen an folgenden deutschen Börsen: Frankfurt am Main und München
Marktsegment: Prime Standard

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 MAR

US-Behörden geben Übernahme von KUKA durch Midea frei

Die US-amerikanischen Behörden CFIUS (Committee on Foreign Investment in the United States) und DDTC (Directorate of Defense Trade Controls) haben am 29. Dezember 2016 die Übernahme der KUKA Aktiengesellschaft durch MECCA International (BVI) Limited, eine 100%ige Tochtergesellschaft der Midea Group Co., Ltd., freigegeben. Damit sind alle Vollzugsbedingungen für das Übernahmeangebot vom 16. Juni 2016 erfüllt. Die Abwicklung des Übernahmeangebots kann für die erste Januarhälfte 2017 erwartet werden.

Augsburg, 30. Dezember 2016
KUKA Aktiengesellschaft
Der Vorstand

Kontakt:
Herr Andreas Spitzauer
Tel.: +49 (0)821 7975-216
E-Mail: andreas.spitzauer@kuka.com