Lifestyle-Hotelmarke pentahotels investiert in den Standort Chemnitz

Frankfurt am Main (ots) - Frankfurt am Main, 27. April 2017 - Direkt neben dem historischen Schlosschemnitz mit anliegendem Erholungspark und See befindet sich das frisch renovierte pentahotel Chemnitz. Hotelgäste, Konferenzteilnehmer und Nachbarn aus der Region können sich seit April diesen Jahres auf noch mehr pentastyle freuen.

Mit der neu renovierten pentalounge - die Empfang, Restaurant und Bar umfasst - können Gäste mit noch mehr Style in Wohnzimmeratmosphäre entspannen und sich wohlfühlen. Auch die Konferenzräume wurden neu designt. Die Philosophie der Marke: "Life is too short for boring meetings" - gutes Design und eine entspannte Arbeitsatmosphäre fördern die Kommunikation und Resultate.

In Chemnitz vor den Toren des Erzgebirges gelegen und mit einer großen Sommerterrasse im Park ist das pentahotel Chemnitz ein idealer Ort für Business-Meetings, aber auch für Kurzurlaube abseits der Hektik des Alltags. Die aktiven Gäste erwarten Joggingpfade und Wanderwege im angrenzenden Küchwald oder am Schlossteich. Adrenalin versprechen die Mountainbike-Strecken inmitten der historischen Landschaft des Erzgebirges sowie der Sachsenring, der in weniger als einer halben Stunde zu erreichen ist. Zum Relaxen geht es in den Spa- und Wellnessbereich mit Sauna und Pool. Im hauseigenen Health Club "Aqua" findet sich alles, wonach der Körper sich sehnt, inklusive ayurvedischer Massagen.

Alastair Thomann, Managing Director von pentahotels, ist überzeugt vom Investment und dem Resultat des neuen Designs im pentahotel Chemnitz: "Wir schaffen in unseren pentahotels ein ganz neues Hotelerlebnis. Dies ist in Chemnitz durch das neue Design nun noch greifbarer. Unser Gesamtkonzept macht jeden Besuch außergewöhnlich: Die besten Steaks und Drinks der Stadt zum Feierabend, das unvergleichbare Schlaferlebnis, professioneller Service in Diesel-Jeans und Sneakers in ungezwungener Atmosphäre. Das sind gelebte Ideale, die den Unterschied ausmachen."

pentahotels steht für eine innovative Hotel-Generation. Die Lifestyle-Marke im gehobenen 4-Sterne-Segment ist bekannt für ihr einzigartiges Interior-Design und "Neighbourhood"-Konzept. Insgesamt 27 Hotels bieten Individual-und Geschäftsreisenden Komfort und Stil in entspannter Atmosphäre. Das Markenzeichen der Hotelkette ist die pentalounge - eine Kombination aus Lounge, Bar, Rezeption und Café - im lockeren "Wohnzimmer"-Ambiente. Weitere Informationen und Reservierungen finden Sie unter www.pentahotels.com. Folgen Sie uns auf www.facebook.de/pentahotels für die aktuellsten News.

