Model for a day: ALDI SÜD Mitarbeiterinnen modeln für den Handzettel

Mülheim an der Ruhr (ots) - Erstmals zeigt die Unternehmensgruppe ALDI SÜD im Rahmen einer Mitarbeiteraktion drei Models aus eigenem Hause im Handzettel "meine Woche". Mit der Aktion soll die Bindung der Mitarbeiter zum Unternehmen gestärkt werden.

Die Resonanz der Mitarbeiterinnen war groß, als ALDI SÜD im Januar über das Intranet dazu aufrief, sich als Model für den Handzettel zu bewerben. Über 500 Bewerberinnen aus allen Bereichen wie der Verwaltung, Logistik oder dem Verkauf reichten hierfür Fotos von sich ein. Eine fachkundige Jury wählte schließlich drei Gewinnerinnen aus. Im März war es dann soweit und Nadja Zschocke, Sara Habbi und Emma Kahlert posierten vor der Kamera. "Der Handzettel gehört zu den wichtigsten Werbemedien von ALDI SÜD und ist für unsere Mitarbeiterinnen daher eine schöne Gelegenheit, ihre Modelkompetenzen zu erproben", so Sabine Schulze Hillert, die als Zentraleinkäuferin unter anderem den Bereich Damentextilien verantwortet.

In verschiedenen Strandszenen ließen sich die drei jungen Frauen für modische Sommerbekleidung, die es ab dem 11. Mai bei ALDI SÜD geben wird, ablichten. Die 20-jährige Emma Kahlert hat schon in der Vergangenheit für den Handzettel gemodelt. Die ehemalige Kandidatin einer bekannten Castingshow für Nachwuchsmodels präsentierte 2016 die Kollektion Blue Motion designed by Jette Joop. "Es freut mich sehr, dass ich bei meinem Arbeitgeber auch die Möglichkeit bekomme, gleichzeitig meiner Leidenschaft als Model nachzugehen", so Kahlert, die aktuell eine Ausbildung in der Regionalgesellschaft Ketsch macht.

Es ist nicht das erste Mal, dass ALDI SÜD Mitarbeitern die Möglichkeit bietet, bei der Erstellung von Werbematerialien mitzuwirken. "Unsere Mitarbeiter standen schon für die ALDI SÜD Akademie oder unserem betrieblichen Gesundheitsmanagement vor der Kamera. Solche Aktionen wie 'Model for a day' tragen natürlich zur Steigerung der Identität mit ALDI SÜD als Arbeitgeber bei", erklärt Kristina Nicoll, Managerin im Bereich HR Development bei ALDI SÜD.

Die Ergebnisse des Fotoshootings sind ab heute im aktuellen Handzettel unter: http://catalog.aldi.com/emag/de_DE/print/ALDISUED_OnlineProspekt_KW1917/ zu sehen.

