"Mach dich krass": Daniel Aminati bringt ALDI SÜD Kunden in Form

Mülheim an der Ruhr (ots) - Das sportbegeisterte Multitalent Daniel Aminati hat mit seinem Onlineprogramm "Mach dich krass" schon zehntausende Menschen beim Abnehmen und Fitwerden unterstützt. Nun startet Aminati gemeinsam mit ALDI SÜD durch - und präsentiert für den Discounter die exklusive Fitnesskollektion "Mach dich krass" by Daniel Aminati. Am 8. Mai beginnt der Verkauf der Sportartikel in allen ALDI SÜD Filialen. Sportbegeisterte können sich dann ein komplettes Trainingsoutfit zusammenstellen: Stylische und funktionale Tops und Shirts, Jacken, Shorts und Fitnesshosen in verschiedenen Varianten für Damen und Herren werden ebenso angeboten wie Sportschuhe und Sporttaschen.

Mit "Mach dich krass" ganz einfach überall und jederzeit trainieren Passend zur Kollektion bietet ALDI SÜD das dreiwöchige Express-Fitnessprogramm "Mach dich krass" von Aminati an. Kunden können in allen ALDI SÜD Filialen ein Einführungspaket mit den Zugangsdaten für das Online-Trainingsprogramm erwerben und nach der Registrierung ganz einfach und überall trainieren. "Meine Leidenschaft ist der Sport und ich habe sehr viel Spaß dabei. Diese Freude an der Bewegung möchte ich auch den Kunden von ALDI SÜD vermitteln. Und das ist ganz einfach: Das Trainingsgerät ist der eigene Körper. Man benötigt nur ein wenig Platz, eine Matte und ein gutes Fitnessprogramm", erklärt Aminati. "Uns ist das Thema Bewegung und gesunde Ernährung wichtig. Daniel Aminati verkörpert auf sehr authentische und sympathische Weise, dass eine gesunde und sportlich-aktive Lebensweise ganz einfach sein kann und dabei auch noch Spaß macht", sagt Kim Aline Suckow, stellvertretende Geschäftsführerin im Einkauf von ALDI SÜD.

Special-Sport-Event: Exklusives Training mit Daniel Aminati zu gewinnen

Vor dem Verkaufsstart der "Mach dich krass"-Fitnesskollektion gibt es für Sportbegeisterte ein besonderes Highlight: ALDI SÜD lädt zu einem exklusiven Sport-Event im Kölner "New Yorker Dock One" am 4. Mai ein, bei dem die Teilnehmer gemeinsam mit Aminati und seinem Team exklusiv die "Mach dich krass"-Workouts testen können. Interessierte können sich unter einfach-krasser.de für eine Teilnahme bewerben. Insgesamt werden 50 Plätze verlost.

Weitere Informationen zum Sport-Event mit Aminati und seinem Team in Köln sowie zur "Mach dich krass"-Fitnesskollektion sind unter einfach-krasser.de abrufbar. #einfachkrass

