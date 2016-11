ALDI SÜD bietet Kunden nun auch Grünstrom an

ALDI SÜD bietet unter dem Motto "Einfach. Natürlich. Günstig." künftig auch Grünstrom an: In einer Verkaufsaktion können Kunden im ALDI SÜD Gebiet ab dem 21. November 2016 bis zum 8. Januar 2017 über die Webseite aldigruenstrom.de nachhaltigen Ökostrom beziehen. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/108584 / Die Verwendung ... Bild-Infos Download

Mülheim an der Ruhr (ots) - Ab 2017 wird ALDI SÜD klimaneutral handeln. Passend dazu bietet die Unternehmensgruppe unter dem Motto "Einfach. Natürlich. Günstig." künftig auch Grünstrom an: In einer Verkaufsaktion können Kunden im ALDI SÜD Gebiet ab dem 21. November 2016 bis zum 8. Januar 2017 über die Webseite www.aldi-gruenstrom.de nachhaltigen Ökostrom beziehen und so zur Energiewende beitragen.

Für ALDI Grünstrom arbeitet ALDI SÜD mit dem Online-Energieversorger 123energie, einer Marke der Pfalzwerke, zusammen. Der Strom stammt vollständig aus TÜV SÜD ErzeugungEE zertifizierten Kraftwerken in der Schweiz. Über einen Strompreisrechner können Kunden überprüfen, wie hoch die Kosten bei angegebenem Verbrauch sind. "Unser Anspruch ist es, qualitativ hochwertige Produkte zu bezahlbaren Preisen anzubieten. ALDI Grünstrom erfüllt diese für uns wichtigen Kriterien und passt daher sehr gut zu unserem Discount-Konzept", erklärt Vittorio Rotondo, zuständiger Zentraleinkäufer für Grünstrom bei ALDI SÜD. Der Discounter bietet den Grünstrom zu einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis an. Der Preis kann regional unterschiedlich sein und daher von Ort zu Ort leicht variieren. Während der Vertragslaufzeit von zwölf Monaten gewährt ALDI SÜD eine Preisgarantie. Der Grünstrom kann bequem online oder über eine Servicehotline bestellt werden.

ALDI SÜD setzt ab 2017 selbst komplett auf Strom aus nachhaltigen Quellen: Der Strombedarf aller Filialen, Logistik- und Verwaltungszentren wird künftig mit Ökostrom gedeckt. Bereits jetzt sind auf über 1000 Filialdächern eigene Fotovoltaikanlagen installiert, die nachhaltigen Strom für den Eigenverbrauch liefern. "Wir werden als Unternehmensgruppe ab 2017 klimaneutral sein. Mit ALDI Grünstrom können auch unsere Kunden etwas für die Energiewende tun, indem sie mit der Nutzung die erneuerbaren Energien unterstützen und gleichzeitig von günstigen Strompreisen profitieren", erklärt Florian Kempf, Leiter Energiemanagement bei ALDI SÜD.

Hier geht es zum neuen Angebot ALDI Grünstrom: aldi-gruenstrom.de. Auf der Webseite können Kunden auch an einem Gewinnspiel teilnehmen und ein Wochenende in der Schweiz oder ein Jahr kostenlosen ALDI Grünstrom gewinnen. Informationen rund um das Engagement von ALDI SÜD für den Klimaschutz gibt es unter www.aldi-sued.de/klimaschutz.

Pressekontakt:

Original-Content von: Unternehmensgruppe ALDI SÜD, übermittelt durch news aktuell