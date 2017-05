One Drop: Start des neuen "Plus"-Abonnements, weltweite Veröffentlichung von One Drop | Experts und Ausweitung der Lieferungen auf Großbritannien und die Europäische Union

New York (ots/PRNewswire) - Die digitale Diabetes-Management-Plattform von One Drop erreicht mittlerweile über 200.000 Anwender weltweit und erweitert jetzt die starken Anstrengungen des Unternehmens im Hinblick auf Datenwissenschaft und maschinelles Lernen um die Integration von 300.000.000 realen gesundheitlichen Datenpunkten im Zusammenhang mit Diabetes

One Drop gab heute die Einführung von One Drop | Plus und somit die Erweiterung seines Abonnement-Angebots bekannt, um besser auf die individuellen Bedürfnisse von Menschen mit Prädiabetes sowie Diabetes Typ 1 und Typ 2 einzugehen. One Drops digitale Diabetes-Management-Lösungen Plus und Premium sind jetzt in den USA, Großbritannien und der Europäischen Union verfügbar und sie bieten Verbrauchern in den USA und Europa zugängliche und erschwingliche Diabetesversorgung. Darüber hinaus ist One Drop | Experts das erste und einzige digitale Diabetesaufklärungs*- und Coaching-Programm, das von der American Diabetes Association anerkannt ist, ab sofort weltweit als eigenständiges Abonnement erhältlich.

Abonnementen von One Drop | Plus und One Drop | Experts erhalten den Vorteil von mehreren neuen kostengünstigen Auswahlmöglichkeiten, die alle unbegrenzte Live-In-App-Unterstützung von dedizierten zertifizierten Diabetesberatern (Certified Diabetes Educators) rund um die Uhr beinhalten und die gleiche branchenführende Kundenerfahrung wie One Drop | Premium, die evidenzbasierte Diabetes-Management-Lösung des Unternehmens bieten, die sowohl unbegrenzte Blutzucker-Teststreifen als auch unbegrenzte Live-In-App-Unterstützung von dedizierten zertifizierten Diabetesberatern (Certified Diabetes Educators) rund um die Uhr für weniger als die Kosten einer Zuzahlung bereitstellt.

Das Abonnement-Serviceangebot von One Drop umfasst nun:

One Drop | Plus 50 (für nur 13 US-Dollar pro Monat - erhältlich in den USA, GB, EU)

- Direkte Zusendung von 50 Blutzucker-Teststreifen pro Monat für das One Drop | Chrome PLUS Bluetooth(TM)-Blutzuckermessgerät UND unbegrenztes individuelles Einzel-Coaching mit einem dedizierten zertifizierten Diabetesberater (Certified Diabetes Educator) über One Drop | Experts - Erhältlich exklusiv über One Drop per In-App- und Online-Kauf (iOS (http://apple.co/1IWTvGk), Android (http://bit.ly/2gLzk6y), http://onedrop.today/); Auslieferungen finden ab sofort statt (USA, GB und EU)

One Drop | Plus 100 (für nur 23 US-Dollar pro Monat - erhältlich in den USA, GB, EU)

- Direkte Zusendung von 100 Blutzucker-Teststreifen pro Monat für das One Drop | Chrome PLUS Bluetooth(TM)-Blutzuckermessgerät UND unbegrenztes individuelles Einzel-Coaching mit einem dedizierten zertifizierten Diabetesberater (Certified Diabetes Educator) über One Drop | Experts - Erhältlich exklusiv über One Drop per In-App- und Online-Kauf (iOS (http://apple.co/1IWTvGk), Android (http://bit.ly/2gLzk6y), http://onedrop.today/); Auslieferungen finden ab sofort statt (USA, GB und EU)

One Drop | Premium (nur 33 US-Dollar pro Monat - erhältlich in den USA, GB, EU)

- Direkte Zusendung von einer unbegrenzten Anzahl an Blutzucker-Teststreifen pro Monat für das One Drop | Chrome PLUS Bluetooth(TM)-Blutzuckermessgerät UND unbegrenztes individuelles Einzel-Coaching mit einem dedizierten zertifizierten Diabetesberater (Certified Diabetes Educator) über One Drop | Experts - Erhältlich exklusiv über One Drop per In-App- und Online-Bestellung (iOS (http://apple.co/1IWTvGk), Android (http://bit.ly/2gLzk6y), http://onedrop.today/); Auslieferungen finden ab sofort statt (USA, GB und EU)

One Drop | Experts (nur 11 US-Dollar pro Monat - weltweit erhältlich)

- Unbegrenzter Zugang zu einem dedizierten Diabetes-"Experten" (Certified Diabetes Educator) für Anleitung, Unterstützung und Betreuung rund um die Uhr, einschließlich durch die American Diabetes Asscociation (ADA) anerkannte Diabetes-Aufklärung. Abonnenten können jederzeit mit ihren Experten über einen In-App-Chat kommunizieren; alle in der One Drop | Mobile App aufgezeichneten Daten stehen Experten in Echtzeit zur Verfügung, die auf diese Weise eine relevante Verhaltensberatung bereitstellen können, wenn der Abonnent sie am meisten benötigt. Eine Terminabsprache ist dafür nicht notwendig. - Ab heute weltweit über One Drop erhältlich (iOS (http://apple.co/1IWTvGk), Android (http://bit.ly/2gLzk6y), http://onedrop.today/)

Abgesehen davon, dass die von der ADA anerkannte Diabetes-Selbstmanagement-Ausbildung weltweit durch One Drop | Experts verfügbar gemacht wird, wird One Drop in Kürze zielgerichtete Bildungsprogramme anbieten, um Themen wie fortgeschrittene Kohlenhydrateberechnung, Gestationsdiabetes, Erziehung von Kindern mit Diabetes und Diabetes-Burnout zu behandeln. Mit branchenführenden Abonnement-Optionen zur Diabetes-Selbstmanagement-Ausbildung erhöht One Drop die Bezahlbarkeit und Zugänglichkeit von wesentlicher Diabetes-Unterstützung und -Aufklärung, indem es jeder Person mit Diabetes und einem Smartphone einen zertifizierten Diabetesberater (Certified Diabetes Educator) an die Hand gibt.

Alle Lösungen von One Drop stehen dem Verbraucher direkt - ohne Versicherung, Rezept, Terminvereinbarung oder anderen Komplikationen - zur Verfügung.

"Bei One Drop bringen wir evidenzbasierte Diabetesversorgung in das 21. Jahrhundert, und zwar mit nahtlos integrierten Geräten, einer voll funktionsfähigen Diabetesmanagement-App, datengesteuerten Einsichten und einer laufenden individuellen Einzelbetreuung von dedizierten Diabetes-Experten - direkt auf Ihrem Handy", sagte CEO und Gründer Jeff Dachis. "Niemand ist mehr an einem "nullachtfünfzehn" Ansatz mit einem weiteren sperrigen Gerät in einem Reißverschluss-Etui, teurem Zubehör oder unpersönlicher, reaktiver Diabeteskontrolle von einem Call-Center aus interessiert. Die Leute haben etwas viel Besseres verdient."

Die preisgekrönte mobile App One Drop | Mobile ist im App Store seit April 2015 und auf Google Play seit September 2016 kostenlos erhältlich. Die App ist in vier verschiedenen Sprachen verfügbar - Englisch, Spanisch, Chinesisch und Arabisch - und wird von Menschen mit Diabetes weltweit in jedem souveränen Land verwendet. Sie hat sich schnell zur stärksten, elegantesten, umfassendsten und vollständig integrierten Lösung für Diabetesmanagement auf dem Markt und zum natürlichen Dreh-und Angelpunkt für alle Diabetes-bezogenen Gesundheitsdaten entwickelt. Die vollständige Integration mit Apple HealthKit ermöglicht es One Drop | Mobile-Nutzern, Daten zu Blutzucker, Fitness, Ernährung und andere Gesundheitsdaten von Tausenden von Apps und Geräten zu synchronisieren, einschließlich:

- Dexcom, One Touch, Accu-Chek, Agamatrix, iHealth, Dario - Apple Watch, Garmin, Fitbit, Nike+, UP by Jawbone, Misfit, Pebble, Withings - My Fitness Pal, Lose it!, Lark, Weight Watchers, Human, Strava, Runtastic, Runkeeper

In nur knapp zwei Jahren haben One Drop | Mobile-Nutzer den Vorteil von über 300.000.000 gesundheitlichen Datenpunkten gewonnen, welche die Anstrengungen von One Drop im Bereich Algorithmen für maschinelles Lernen und Datenwissenschaft vorantreiben. Kumulativ haben One-Drop-Benutzer den Service 4.600.000 Mal genutzt und mehr als 7.600.000 Minuten auf der Plattform zur Nachverfolgung/Analyse ihrer Gesundheitsdaten, dem Teilen mit der One-Drop-Community und der aktiven Beschäftigung mit ihrem Diabetesmanagement verbracht. One Drop analysiert diese Daten, um Echtzeit-Erkenntnisse zu liefern, die Verhaltensänderungen, Kosteneinsparungen und bessere Gesundheitsergebnisse beeinflussen.

"Diabetes betrifft fast 500 Millionen Menschen weltweit und kostet jährlich über 825 Milliarden US-Dollar, die sich aus direkten Kosten, Gesundheitsversorgung, Verlust der Produktivität und Behinderung zusammensetzen. Menschen mit Diabetes verdienen etwas Besseres: Besseren Zugang, bessere Ressourcen und bessere Ergebnisse zu einem besseren Preis", sagte Dachis. "Diabetes ist mehr als ein körperlicher Zustand, der ein Medikament oder ein Gerät erfordert. Es gibt eine psychologische Komponente, die durch Wissen, Achtsamkeit, Motivation und Mitwirkungsmöglichkeit angesprochen werden muss. Die Lösungen, die das Vertrauen der Konsumenten, der Zahler und der Gesundheitsdienstleister verdienen, werden diejenigen sein, die die Bestandteile von Diabetesversorgung - Medikamente, Geräte, Aufklärungsangebot und Daten - in eine zusammenhängende, gut gestaltete Erfahrung integrieren, die Kosten senkt und gesundheitliche Ergebnisse maßstabgerecht verbessert."

One Drop berichtet Ergebnisse aus einer retrospektiven Studie, die zeigen, dass Diabetiker, die One Drop | Mobile erst seit zwei Monaten nutzen:

- ihren durchschnittlichen A1c-Blutzuckerwert um einen Prozentpunkt (von 8,2 % auf 7,2 %) reduziert haben.1

One Drop berichtete auch über erste Ergebnisse aus einer retrospektiven klinischen Studie, die zeigen, dass Diabetiker, die sowohl One Drop | Mobile und One Drop | Experts nutzen, schon nach vier Wochen:

- ihren durchschnittlichen Blutzuckerwert von 185 mg/dL (A1c 8,1 %) auf 158 mg/dL (A1c 7,1 %) reduziert haben - ihren durchschnittlichen Prozentsatz an hohen Blutzuckerwerten von 19 % auf 4 % verringerten - ihre durchschnittliche Anzahl von Blutzuckermessungen im grünen Bereich fast verdoppelt haben - ihre Ernährung und ihren Blutzucker konsistent während der Zeit nachverfolgt haben.2

Das Unternehmen wird die Ergebnisse von mehreren ähnlichen Studien im nächsten Monat veröffentlichen. Diese werden aufzeigen, dass die One-Drop-Plattform genauso wirksam bzw. noch wirksamer zur Verbesserung der Blutzuckerwerte sein kann als Medikamente- oder Geräte-Therapien, wobei diese Ergebnisse schneller und viel kostengünstiger erreicht werden können.

INFORMATIONEN ZU ONE DROP

One Drop (Informed Data Systems Inc.) ist ein im Bereich digitale Gesundheit tätiges Unternehmen, das die Leistungsfähigkeit von mobilem Computing und Datenwissenschaften nutzt, um die Lebensqualität von Menschen mit Diabetes zu verbessern.

Die One Drop-Plattform bringt evidenzbasierte, klinisch wirksame, erschwingliche, zugängliche Diabetesversorgung für jeden Diabetiker mit einem Smartphone sowie dessen Versicherer und Gesundheitsdienstleister. Das aktuelle Angebot von One Drop gestaltet sich wie folgt:

- One Drop | Chrome: Das FDA-zugelassene, CE-zertifizierte Bluetooth(TM)-fähige Blutzuckermessgerät von One Drop, das die höchsten Standards der klinischen Genauigkeit erfüllt und Blutzuckerdaten drahtlos über die One Drop-Mobile App für iOS und Android überträgt. - One Drop | Plus: One Drops neueste Reihe an Abonnement-Diensten, die 50 bis 100 Blutzucker-Teststreifen pro Monat für One Drop | Chrome UND unbegrenztes Coaching über One Drop | Experts für nur 13 US-Dollar pro Monat bereitstellt. - One Drop | Premium: One Drops unbegrenzter Abonnement-Service, der eine unbegrenzte Anzahl an Blutzucker-Teststreifen pro Monat für One Drop | Chrome und unbegrenztes Coaching über One Drop | Experts für nur 33 US-Dollar pro Monat bereitstellt. - One Drop | Experts : One Drop sorgt dafür, dass die Aufklärung zu Diabetes aus dem klinischen Bereich direkt an die Menschen herangeführt wird, die mit Diabetes leben. Jedem One Drop | Experts-Abonnent steht rund um die Uhr ein eigener "Experte" (Certified Diabetes Educator) für Anleitung, Unterstützung und Betreuung zur Verfügung. Die Experten liefern personalisierte, digitale therapeutische Programme, einschließlich durch die American Diabetes Asscociation (ADA) anerkannte Diabetes-Aufklärung, die Diabetikern helfen sollen, die Ziele ihres Gesundheitsmanagements zu definieren und zu erreichen. Abonnenten können jederzeit mit ihren Experten über einen In-App-Chat kommunizieren; alle in der App aufgezeichneten Daten stehen Experten in Echtzeit zur Verfügung, die auf diese Weise eine relevante Verhaltensberatung bereitstellen können, wenn der Abonnent sie am meisten benötigt. Eine Terminabsprache ist dafür nicht notwendig. One Drop | Experts ist als eigenständiges Abonnement für nur 11 US-Dollar pro Monat erhältlich. - One Drop | Mobile: One Drop | Mobile ist eine preisgekrönte, cloudbasierte Lösung für die Diabeteskontrolle, die ausschließlich über die mobile App für iOS und Android bereitgestellt wird. One Drop | Mobile liefert Echtzeit- und historische Blutzuckerdaten und -analysen an Abonnenten und deren Gesundheitsdienstleister, sodass für beide Seiten Zusammenhänge zwischen bestimmten gesundheitlichen Verhaltensweisen und gesundheitlichen Folgen erkennbar werden. One Drop | Mobile umfasst auch eine mit vollem Funktionsumfang ausgestattete Apple WatchOS App für die Protokollierung und Analyse von Diabetesdaten unterwegs. One Drop | Mobile ist die einzige Plattform für das Diabetesmanagement, die umfassende Selbstfürsorge, Peer-Support und kompetente Unterstützung an einem Ort bietet. - One Drop | Professional: Die HIPPA-konforme Enterprise-Lösung von One Drop für Versicherer, Gesundheitsdienstleister-Netzwerke, selbstversicherte Arbeitgeber und Arzneimittel-/Gerätehersteller, die die Ergebnisse für ihre Patienten drastisch verbessern, die Kosten für die Betreuung von Menschen mit Diabetes senken und ergebnisorientierte Lösungen vorantreiben wollen. One Drop | Professional liefert: Echtzeit-Daten und Messaging; kundenspezifisches Branding, Content Delivery und schulische Unterstützung sowie die kostengünstigste, effektivste und ausgereifteste Lösung am Markt.

One Drop | Chrome wird exklusiv von One Drop (über iOS, Android und http://onedrop.today/), Amazon (http://www.amazon.com) und Apple (http://store.apple.com) vertrieben. Die Abonnement-Services von One Drop für Verbraucher sind über In-App Purchase (iOS und Android) und unter http://onedrop.today verfügbar. One Drop | Mobile ist weltweit zum kostenlosen Download (iOS und Android) erhältlich. Für weiterführende Informationen wenden Sie sich bitte an just@onedrop.today.

*Laut der American Diabetes Association erfüllt dieser Bildungsservice die nationalen Standards für Diabetes-Selbstmanagement, -Aufklärung und Unterstützung.

1 Osborn, C. Y., et al. (März 2017). "One Drop App-Nutzer berichten bessere glykämische Kontrolle." Postersession präsentiert im Rahmen der 38. Wissenschaftlichen Sitzungen der Society of Behavioral Medicine, San Diego, CA.

2 Osborn, C. Y., et al. (März 2017). "Die One Drop | Mobile App und das Experts-Programm ist evidenzbasiert und verbessert den Blutzuckerspiegel." Postersession präsentiert im Rahmen der 38. Wissenschaftlichen Sitzungen der Society of Behavioral Medicine, San Diego, CA.

