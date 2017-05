Minions gastieren bei REWE

Köln (ots) - Wackelbild-Karten und Wobbleez zum Sammeln, Tauschen und Spielen

Vor dem Kinostart von "Ich - einfach unverbesserlich 3" holt REWE die Minions in die Supermärkte. 36 verschiedene Wackelbild-Karten und zwölf Wobbleez der beliebten Filmcharaktere versprechen großen Sammel- und Spielspaß. Diese erhalten Kunden ab Donnerstag, 1. Juni, bundesweit in den teilnehmenden REWE-Märkten. Wer die üblichen Sammelkarten erwartet, dürfte überrascht sein. Denn diese Sammelaktion hat mehr zu bieten: Pro 15 Euro-Einkaufswert gibt es ein Sammelpäckchen mit einer hochwertigen Lenticular-Karte, welche die Minions, Gru, Lucy und Co. zum Leben erwecken. Außerdem erhält der Kunde einen Wobbleez-Treuepunkt gratis an der Kasse. Jedoch nur solange der Vorrat reicht und bis spätestens zum 15. Juli.

Die Vorderseiten der Sammelkarten haben eine "magische" Optik: Werden sie gekippt, wird ein dreidimensionaler, gezoomter oder bewegender Eindruck erzeugt. Mit den Angaben auf der Rückseite wandeln sich die Sammelkarten zu Spielkarten. Jede von ihnen hat Werte für drei Kategorien - "Einhorn", "Gefrierstrahl" und "Banane". Der Spieler mit der höchsten Punktzahl auf seiner Spielkarte bei der ausgewählten Kategorie gewinnt und kann in der nächsten Runde ansagen. Platz für alle 36 Lenticular-Karten, aber auch viele Infos zu den Kinohelden und eine ausführliche Spielanleitung bietet das dazugehörige Sammelalbum, das es für 2,50 Euro bei REWE zu kaufen gibt.

Der Wobbleez-Treuepunkt in den Päckchen muss in einen speziellen, im Aktionsdisplay des Marktes ausliegenden, Sammelpass eingeklebt werden. Jeder mit vier Wobbleez-Treuepunkten vollständig gefüllte Sammelpass kann an der Kasse gegen einen von zwölf Gratis-Wobbleez eingetauscht werden. Wobbleez sind Figuren, die angestupst oder auch weggeschnippt werden können und die Eigenschaft haben, sich immer wieder aufzurichten und dabei lustig zu wackeln. Auch hier gilt: Die Ausgabe erfolgt nur solange der Vorrat reicht. Um die Sammlung schneller zu vervollständigen, können Wobbleez auch für 1,99 Euro je Stück an der Kasse erworben werden.

Eine andere Möglichkeit, seine Sammlung komplett zu bekommen, bietet die REWE-Tauschbörse am Samstag, 1. Juli, in allen teilnehmenden Märkten. Dort können sich alle großen und kleinen Minions-Fans treffen und Wobbleez sowie Sammelkarten tauschen. Darüber hinaus gibt es auf www.rewe.de/minions ein attraktives Online-Gewinnspiel. Unter den Teilnehmern wird wöchentlich ein toller Preis verlost - insgesamt sieben Mal. Und jede richtige Antwort kommt automatisch in den Lostopf für den Hauptgewinn. Ein praktischer Sammelbeutel für die Wobbleez und die Sammelkarten (1,19 Euro), sechs verschiedene Plüsch-Minions (13 cm hoch, je 9,99 Euro), acht unterschiedliche Gläser mit Minions-Motiven (300 ml, in einer Geschenkverpackung, je 1,99 Euro) sowie DVDs der bereits erschienenen Filme (je 5,99 Euro) komplettieren die Sammelaktion.

