Jin Jiang International Hotels zur Entwicklung seiner ausländischen Märkte auf ITB Asia präsent

Singapur (ots/PRNewswire) - Jin Jiang International Hotels hat sich auf der vom 19. zum 21. Oktober in Singapur abgehaltenen ITB Asia 2016 präsentiert, die als eine der größten Reise-Messen Asiens in diesem Jahr über 760 Aussteller aus 73 Ländern anzog. Die Jin Jiang International Hotel Management Company und ihre Mitgliedshäuser haben sich erneut an der Veranstaltung beteiligt und intensiven Austausch mit herausragenden Unternehmen und der Elite der Branche aus der ganzen Welt gepflegt, um nach Möglichkeiten der Zusammenarbeit zu suchen.

Präsentation von Hotel-Ressourcen mit unverwechselbaren Eigenschaften

Jin Jiang International Hotels hat auf der Messe klassische Hotels mit profunder Geschichte, prestigeträchtige und edle Luxushotels und schlichte und moderne Business-Hotels vorgestellt, darunter das Jin Jiang Hotel Shanghai, Jin Jiang Tower Shanghai, Park Hotel Shanghai, Rainbow Hotel Shanghai und das Jian Guo Hotel Shanghai.

Das Jin Jiang Hotel Shanghai ist ein berühmtes Fünf-Sterne-Gartenhotel und wird mit seinen einzigartigen Gebäuden als eine der als erhaltenswert eingestuften kulturellen Stätten im Stadtgebiet Shanghais geführt. Seit seiner Einweihung im Jahre 1951 hat das Hotel mehr als 500 Staats- und Regierungschefs aus über 100 Ländern beherbergt, darunter so gut wie alle der einflussreichen Männer und Frauen des nächsten halben Jahrhunderts. Jin Jiang Tower Shanghai, ein luxuriöses Fünf-Sterne-Business-Hotel, diente bereits als Unterkunft für über 360 Amtsträger und prominente Persönlichkeiten und hat die Herzen seiner Gäste aus In- und Ausland erobert. Das Park Hotel Shanghai ist ein klassisches Hotel, das im Jahre 1934 eröffnet wurde und für 30 Jahre die Auszeichnung als "höchstes Gebäude des Fernen Ostens" genießen konnte. Mit Lage im Zentrum von Shanghai bietet es seinen Gästen luxuriös ausgestattete, gemütliche Zimmer und Kochkunst vom Feinsten. Das Rainbow Hotel und das Jian Guo Hotel Shanghai sind zwei Vier-Sterne-Business-Hotels und jeweils am Verkehrsknotenpunkt Hongqiao und im betriebsamen zentralen Geschäftsviertel von Xujiahui gelegen. Ihre umfassende Ausstattung, kombiniert mit einem gut entwickelten städtischen Verkehrsnetz, machen sie zu einem idealen Ziel für Geschäftsreisende.

Entwicklung der Hotels mit einer globalen Vision fördern

Die ITB Asia hat sich als bedeutende internationale Fachmesse zum Barometer der Branche und Fenster für den Austausch von Informationen in Asien entwickelt. Herr William Cai, Director of Sales & Marketing bei Jin Jiang International Hotels, erklärte: "Als weltberühmte Plattform der Reisebranche bietet uns die ITB Asia große Möglichkeiten, uns mit internationalen Käufern von Geschäftsreisen, Konferenzen und Ausstellungen für die Zusammenarbeit zu vernetzen. Jin Jiang International Hotels wird aus den umfassenden internationalen Erfahrungen für die Zukunft lernen, um die inländischen und ausländischen Märkte weiter auszubauen und ein umfassendes Hotelmarkensystem aufzubauen, das nationale und internationale Hotels integriert, um den immer stärker diversifizierten und personalisierten Marktanforderungen gerecht zu werden".

Die Global Business Travel Association (GBTA) prognostiziert, dass China die USA in seinen Ausgaben für Geschäftsreisen überholen und der weltweit größte Business-Reisemarkt im Jahr 2016 werden wird. Shanghai baut derzeit ein internationales Finanzzentrum und ein internationales Versandzentrum auf, da die globale Geschäftskommunikation von Tag zu Tag wächst. Darüber hinaus ist Shanghai eine der beliebtesten Destinationen für Touristen, die China besuchen. Sämtliche der auf ITB Asia 2016 präsentierten Jin Jiang Hotels befinden sich in Shanghai und können von daher die Vorteile einer Schlüsselregion nutzen, um Überseemärkte zu entwickeln, was ein klares Verständnis der eigenen Ressourcen und Marktchancen seitens Jin Jiang Hotels widerspiegelt.

