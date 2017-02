Digium stellt erstes preislich erschwingliches HD Touchscreen-IP-Telefon für die Geschäftswelt vor

Huntsville, Alabama (ots/PRNewswire) - Digium D80 IP-Telefon für Asterisk und Switchvox bietet erweiterte Funktionen und beispielloses Preisleistungsverhältnis

Digium (http://www.digium.com/)®, Inc., die Asterisk® Company, hat heute das branchenweit erste preislich erschwingliche Touchscreen-IP-Telefon mit hochauflösendem Display vorgestellt. Das Digium D80 hat das Potenzial, das aktuell bestehende Umfeld an hochpreisigen, qualitativ minderwertigen Touchscreen-Tischtelefonen komplett umzukrempeln. Die moderne Belegschaft von heute verlangt Benutzerfreundlichkeit, intuitive Schnittstellen, ein hohes Maß an individuellen Anpassungsmöglichkeiten und vereinfachte Arbeitsabläufe. Digium hat dies als Herausforderung erkannt und alles daran gesetzt, diesen Bedürfnissen in vollem Umfang nachzukommen und dabei gleichzeitig ein Premium-Produkt zu erstellen, das für jeden Benutzer bezahlbar bleibt. Das D80 ist dafür konzipiert, sich perfekt in jedes Umfeld einzufügen und bietet eine erweiterte Funktionalität, die selbst anspruchsvollsten, sich neu in der Geschäftswelt abzeichnenden Anforderungen gerecht wird. Digium wird sein Digium D80 an Stand 421 auf der vom 8. - 10. Februar in Ft. Lauderdale, Florida, stattfindenden ITEXPO vorführen.

Anders als andere Touchscreen-Tischtelefone ist das Digium D80 mit seinem großen 7-Zoll-Farb-HD-Bildschirm vollständig für die Bedienung per Touch konzipiert. Das voll integrierte Gerät verfügt über eine beispiellose Funktionalität, die eine simple, flexible und solide Anrufabwicklung ermöglicht. Das D80 unterstützt bis zu 100 Schnellwahltasten / Besetztlampenfeldern / Statusanzeigen und liefert per Touchscreen Zugang zu erweiterten Telefonanwendungen wie Visual Voicemail, User Presence, Intelligent Contacts und Visual Call Parking.

"Touchscreen-Telefone waren bislang zu teuer und kamen damit für die meisten Unternehmen nicht in Frage. Die Geräte waren einfach nur eine Nachahmung der traditionellen Mehrtasten-Telefone - es wurde versäumt, neue, innovative oder intelligente Funktionen einzuführen, die sich die Möglichkeiten der Touchscreen-Technologie zunutze machen", erklärt David Deaton, VP of Products bei Digium. "Das Digium D80 IP-Telefon schafft durch die volle Nutzung der Touchscreen-Schnittstelle neue Tatsachen. Der neue Denkansatz hinsichtlich Benutzerschnittstelle verzichtet auf die herkömmlichen Tasten, sorgt für ein intuitiveres Anwendererlebnis und liefert Informationen auf sinnvollere, anschaulichere Art und Weise. Am wichtigsten ist dabei, dass das D80, was die Kosten betrifft, für alle Anwender erschwinglich ist, und auch damit neue Maßstäbe für das moderne Geschäftstelefon von heute setzt".

D80, das Hauptprodukt der IP-Telefonfamilie von Digium, lässt sich unkompliziert einrichten und bietet eine vollständige Integration mit sowohl Asterisk, der weltweit meisteingesetzten Open Source-Kommunikationssoftware, als auch Switchvox® und Switchvox Cloud, Digiums preisgekrönten voll funktionsfähigen Unified Communications (UC)-Lösungen. Die beeindruckenden Fähigkeiten des D80 werden durch Unterstützung für Breitband-Audio (HD), elektronische Rufannahme (EHS) mit schnurlosen Headsets und Gigabit-Ethernet abgerundet und bilden damit die perfekte Ergänzung zu Digiums IP-Phones der Premiumklasse mit Farbdisplay.

D80 ist mit Switchvox Version 6.3.5 und Asterisk mit DPMA Version 3.4 kompatibel und wird ab März zum Kostenpunkt von nur 329 USD verfügbar sein, ein marktführender Preis, der sich deutlich unter dem Preis der meisten konkurrierenden Touchscreen-IP-Telefone bewegt. Für Switchvox Cloud, Digiums gehostete UC-Lösung, ist das D80 ab 16* USD pro Monat erhältlich.

Weitere Informationen zu den Telefonen von Digium finden Sie auf www.digium.com/phones. Für nähere Informationen zu Switchvox besuchen Sie bitte www.digium.com/switchvox. Auskünfte zu Händlern oder Vertriebspartnern in Ihrer Nähe und sämtlichen weiteren Anfragen erhalten Sie auf www.digium.com.

*Dreijahresvertrag erforderlich

Digium®, Inc. liefert Asterisk® Software, Telefonie-Hardware und das sowohl On-Premise verfügbare als auch gehostet angebotene Switchvox Geschäftstelefonsystem, die Unified Communications (UC) und UC-as-a-Service (UCaaS)-Lösungen der Unternehmensklasse zu erschwinglichen Preisen ermöglichen. Digium ist der Erfinder, Erstentwickler und Hauptsponsor des Asterisk-Projekts, der weltweit meistverbreiteten Open Source-Kommunikationssoftware. Asterisk macht einfache Computer zu Feature-geladenen Kommunikationsservern. Die über 80.000 Entwickler und Anwender zählende Gemeinschaft verwendet Asterisk weltweit in über 170 Ländern bei der Erstellung von VoIP-Kommunikationslösungen. Digium ermöglicht es den Entwicklern seit 1999, innovative Kommunikationslösungen zu kreieren, die auf offenen Standards und Open Source-Software aufbauen, und bietet damit eine Alternative zu proprietären Telefonsystemen. Digium Switchvox Cloud und weitere cloudbasierte Produkte und Dienstleistungen werden von Digium Cloud Services, LLC angeboten, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Digium, Inc. Die Geschäftskommunikationsprodukte von Digium werden über ein weltweites Netz von Einzelhandelspartnern vertrieben. Weitere Informationen finden Sie auf www.digium.com und www.asterisk.org.

Das Digium Logo, Digium, Asterisk, Asterisk SCF, Switchvox, Asterisk Business Edition, AsteriskNOW, Asterisk Appliance und das Asterisk Logo sind Handelsmarken von Digium, Inc. Apple ist ein Warenzeichen von Apple Inc. Alle anderen Handelsmarken sind das Eigentum der jeweiligen Besitzer.

