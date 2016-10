Hörbuchtipp: "Die Welt für Anfänger" - Michael Mittermeiers lustige Autobiografie, gelesen von ihm selbst

Dateiname: bme-dieweltfueranfaenger.mp3

Berlin (ots) - Anmoderationsvorschlag:

Kabarettist und Comedian Michael Mittermeier treibt uns nicht nur auf der Bühne und im Fernsehen die Tränen vor Lachen in die Augen. Er schreibt auch immer mal wieder ein Buch, über das wir herzlich lachen können. Gerade frisch erschienen sind Stories aus seinem Leben. Denen hat er den Titel "Die Welt für Anfänger" gegeben. Der Global Bayer ist, seit er denken kann, Anfänger: in der Schule, bei den ersten Auftritten oder beim ersten Paar-Urlaub. Unser Hörbuchtipp der Woche / des Monats, gelesen von Michael Mittermeier selbst. Helke Michael hat in das Hörbuch schon einmal reingehört.

Sprecherin: Kleine Sachen sind nicht die Welt von Michael Mittermeier. Wenn er einen berühmten Anfänger sucht, dann beginnt er gleich mit Gott, der bekanntlich die Welt in sieben Tagen erschaffen haben soll:

O-Ton 1 ("Die Welt für Anfänger", 0:28 Min.): "Sieben Tage - mein lieber Gott. Respekt. Eine Woche ist sehr ambitioniert. Eigentlich ein typischer Anfängerfehler. Zu hastig, zu wenig Zeit eingerechnet für Details. Da ist Schludern vorprogrammiert. Und dann sein Tiefbau-Grundhilfsmittel: Der Urknall. Ja, da kann man nicht von einer kontrollierten Sprengung sprechen. Gegen so einen Urknall ist so eine Atombombe eine halbe Reihe Schweizer Kracher."

Sprecherin: Vom Anfänger Gott zum Anfänger Mittermeier ist es nicht weit. Denn auch der bayerische Bub hat so manchen Anfänger-Fehler im Laufe seines Lebens gemacht. Zum Beispiel in der Schule. Am ersten Schultag ist der Berufswunsch gefragt.

O-Ton 2 ("Die Welt für Anfänger", 0:21 Min.): "Ein sechsjähriger Junge, der seine zwei Favoritenberufe mit Old Shatterhand und Krankenschwester angab, war - anders. Ich hätte wohl nur noch "YMCA" singen müssen, dann hätte die Schulleitung einen katholischen Priester samt Exorzisten zu uns nach Hause geschickt. Als kleiner Bub am ersten Schultag der Lächerlichkeit preisgegeben zu werden, fühlte sich furchtbar an."

Sprecherin: Irgendwie übersteht der kleine Michi die Schulzeit trotzdem und wird - Kabarettist und Comedian. Seinen ersten beruflichen Auslandsaufenthalt hat er in Österreich. Anschließend tourt der Bayer noch einmal im Ausland ...

O-Ton 3 ("Die Welt für Anfänger", 0:16 Min.): "Als ich das erste Mal in meinem Leben über die bayerisch-deutsche Grenze fuhr, war ich überrascht. Kein Schlagbaum, keine Kontrollen. Und als ich meinen Pass zeigen wollte, hieß es, alles in Ordnung. Es sei ja ein deutscher Pass. Oh mein Gott, ich war Deutscher."

Sprecherin: Mittermeier macht Shows in seinem nun entdeckten Heimatland und soll danach auch in einem Land auftreten, das nicht gerade für seinen Humor bekannt ist. Mittermeiers Nachbar in Pullach ist der Botschafter Südafrikas und der lädt ihn nach Kapstadt ein.

O-Ton 4 ("Die Welt für Anfänger", 0:06 Min.): "Warum eigentlich nicht? (...) Ich hatte ja schon Österreich und die Schweiz geschafft. Dann sollte Südafrika doch auch machbar sein."

Sprecherin: Dort kann er die Menschen mit seinen Witzen begeistern und ist auf Safari mal wieder der Anfänger, der einiges erleben darf. Abmoderationsvorschlag: Das neue Buch von Kabarettist und Comedian Michael Mittermeier. Für alle, die mehr über den bekannten Bayern wissen möchten und dabei mal wieder gut lachen wollen. Michael Mittermeiers "Die Welt für Anfänger" gibt's ab sofort (13. Oktober) im Handel. Als Hörbuch ist es im Argon-Verlag erschienen und als Buch bei Kiepenheuer & Witsch.

