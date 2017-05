"Beste Berater 2017": Staufen AG gehört laut aktueller "brand eins"-Studie erneut zu den führenden Consultinghäusern Deutschlands

Köngen (ots) - Die Unternehmensberatung Staufen zählt auch 2017 zu den besten Beratungshäusern des Landes. Die renommierte Branchen-Studie von brand eins und Statista sieht das Unternehmen aus Köngen wie in den Vorjahren in sechs Branchen beziehungsweise Arbeitsbereichen im absoluten Spitzenfeld. Gleich mehrfach geben die für die Studie befragten Top-Manager der Staufen AG die Bestnote.

So erzielt die Unternehmensberatung beispielsweise im Maschinen- und Anlagenbau, im Bereich Einkauf und Supply-Chain-Management sowie beim Operations-Management im Klienten-Urteil jeweils die Maximalpunktzahl. Auch in der Automobil- und Zulieferindustrie sowie dem Bereich Restrukturierung darf sich Staufen nach dem Urteil der mehr als 3.000 befragten Consulting-Experten erneut zu den Top-Beratern zählen.

"So sehr einen das anerkennende Urteil der Konkurrenz ehrt, macht uns vor allem das im Rahmen der Studie erhobene ausgesprochen positive Feedback aus den Unternehmen stolz", freut sich Wilhelm Goschy, COO der Staufen AG. "Die gerade in Zeiten der digitalen Transformation immer zentraler werdende Kundenorientierung ist auch für uns die wichtigste Benchmark."

Staufen unterstützt zahlreiche DAX-Unternehmen und führende Mittelständler dabei, ihre Wertschöpfungs- und Managementprozesse in allen Bereichen des Unternehmens zu optimieren. Die "brand eins"-Studie zählt die Unternehmensberatung bereits das vierte Jahr in Folge zu den besten Consultinghäusern Deutschlands.

BestPractice Day 2017: Der führende Lean-Management-Kongress in Europa

Der BestPractice Day vom 04. bis 5. Juli 2017 in Darmstadt steht in diesem Jahr ganz im Zeichen des Wandels und wie man diesem erfolgreich begegnen kann. Erleben Sie Vorträge von Führungspersönlichkeiten, die die Zukunft ihrer Unternehmen aktiv und entschlossen gestalten. Mit jährlich mehr als 350 Teilnehmern hat sich der BestPractice Day als Treffpunkt für Entscheidungsträger aus Wirtschaft und Wissenschaft etabliert.

