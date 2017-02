ForeScout will mit neuem Channelprogramm ForeScout Forward weiter wachsen

San Jose, Kalif. USA (ots) - ForeScout® Technologies, Inc., ein führender Anbieter von Sicherheitslösungen für das Internet der Dinge (IoT), stellt heute sein neues ForeScout Forward Partnerprogramm vorgestellt. Es ist darauf ausgelegt, durch stärkere Differenzierung die Wachstums- und Ertragschancen der Partner zu maximieren, und bietet dabei den engagiertesten Teilnehmern besonders große Vorteile. Das neue Channel-Programm wird mit seinem dreistufigen Partnermodell den wachsenden Anforderungen der weltweiten Channel-Partner von ForeScout gerecht und legt verstärktes Gewicht darauf, ihnen die Bereitstellung professioneller Serviceleistungen zu ermöglichen, damit sie die Endkunden noch besser bedienen können.

"Das ForeScout Forward Partnerprogramm wird unseren Value-added-Resellern und Channel-Partnern Anreize bieten, ihre Geschäftsbeziehung mit uns auszubauen, und ist sowohl auf bestehende als auch künftige Partner zugeschnitten", erklärt Todd DeBell, Vice President of Global Channel Sales, ForeScout. "Die neuen Angebote und Vorteile im Rahmen des Programms werden unseren Channel-Partnern zu höheren Erträgen verhelfen und unsere globale Position bei unseren Vertriebspartnern stärken."

Unternehmen sind heute angesichts der wachsenden Zahl von IoT-Geräten mit großen Herausforderungen konfrontiert. Dies eröffnet der Channel-Community eine neue Chance, mit Endanwender-Unternehmen zusammenzuarbeiten, die verstärkte Sicherheit benötigen. Das neue ForeScout Forward Partnerprogramm soll die Margen eines Partners besser steuer- und prognostizierbar machen, den Partnern mehr Möglichkeiten bieten, die Sicherheitsbedürfnisse der Endnutzer mit professionellen Dienstleistungen zu erfüllen, und eine engere Integration mit ergänzenden Lösungen erlauben.

"Die Channel-Partner sind für unser Geschäft unverzichtbar, und wir tun alles, um eines der Channel-freundlichsten Cybersecurity-Unternehmen in der Branche zu werden. Das neue ForeScout Forward Partnerprogramm soll für Value-added-Reseller und globale Channel-Partner attraktiv sein - für Unternehmen also, die Seite an Seite mit unserem eigenen wachsen", so DeBell weiter.

