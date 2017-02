ForeScout Technologies im Gartner Market Guide als Sicherheitsanbieter für IoT gelistet

SAN JOSE, KA (ots) - ForeScout® Technologies, Inc., ein führender Anbieter von Sicherheitslösungen für das Internet der Dinge (IoT), stellt heute eine neue Lösung vor, um kontinuierliche Sichtbarkeit, Transparenz und Kontrolle für Amazon Web Services-Umgebungen (AWS) in Echtzeit zu gewährleisten. Damit können IT- und Sicherheitsteams ihre Cloud-Workloads absichern und das Sicherheitsniveau ihrer Netzwerke über On-Premise- und Cloud-Umgebungen hinweg ganzheitlicher betrachten, ohne dazu Agenten installieren zu müssen.

Angesichts der zunehmenden Nutzung von Public-Cloud-Umgebungen wie AWS durch Unternehmen hat sich die Definition des Begriffs "Endpunkt" verändert. Die Angriffsfläche umfasst heute Desktops, Laptops, Notebooks, Server, virtuelle Rechner, IoT-Geräte und sowohl öffentliche als auch private Cloud-Workloads, daher braucht es umfassender Sicherheitskonzepte. ForeScout identifiziert und prüft Geräte, Systeme, Anwendungen und User-Identitäten über alle diese Oberflächen hinweg und ermöglicht eine einheitliche, richtlinienbasierte Durchsetzung und Orchestrierung von Sicherheitsmaßnahmen. Damit hilft ForeScout Organisationen, Sicherheitsrisiken, hochentwickelten Bedrohungen und Datenmissbräuchen Herr zu werden.

Die Unternehmen verlagern heute immer mehr Prozesse in die Cloud, und wenn On-Premise- und Cloud-Systeme von verschiedenen Teams verwaltet werden, können leicht Sicherheitssilos entstehen. Das macht es ihnen schwer, vollständige Sichtbarkeit, Transparenz und Kontrolle über alle ihre Workloads zu gewinnen - ein Problem, das sich durch die starke Zunahme IP-verbundener Geräte sicher weiter verschärfen wird", erklärt Michael DeCesare, CEO von ForeScout. "ForeScout bietet Organisationen Sichtbarkeit und Transparenz über ihre gesamte Netzwerkumgebung hinweg, ermöglicht umfassenden Zugang und macht fragmentierte Ansätze überflüssig."

