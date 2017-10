Geheimnisse im Nebel - National Geographic erzählt die Geschichte der weltberühmten Gorillaforscherin Dian Fossey / "Dian Fossey: Geheimnisse im Nebel" ab 3. Dezember um 21.00 Uhr auf National Geographic / Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/107804 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. ... Bild-Infos Download

München (ots) - Die dreiteilige Dokumentation "Dian Fossey: Geheimnisse im Nebel" erzählt vom Leben und Vermächtnis der Gorillaforscherin

- Ab 3. Dezember immer sonntags um 21.00 Uhr exklusiv auf National Geographic als deutsche TV-Premiere

Über 30 Jahre ist es her, seit die Gorillaforscherin Dian Fossey auf mysteriöse Weise ermordet wurde. Bis heute bleibt ihr Tod ein Rätsel. In drei Folgen erzählt "Dian Fossey: Geheimnisse im Nebel" vom Leben und Vermächtnis der Amerikanerin - ihrem aufopfernden Einsatz für die bedrohten Großaffen, ihrer Ermordung und schließlich dem Fortleben ihrer Bemühungen zum Schutz der Gorillas. National Geographic zeigt die dreiteilige Dokumentation ab 3. Dezember immer sonntags um 21.00 Uhr als deutsche TV-Premiere.

Über "Dian Fossey: Geheimnisse im Nebel"

Die Serienepisoden verweben aus zahlreichem Archivmaterial, Interviews und Spielszenen drei Handlungsstränge zu einem umfassenden Bild der weltberühmten Verhaltensforscherin: Der erste Strang folgt Fosseys Kindheit und Jugend, über ihre Studien und den ersten Forschungsaufenthalt im Kongo bis zu ihrer Ankunft in Ruanda, wo sie die folgenden 18 Jahre mit dem Studium der Berggorillas verbrachte. Im zweiten Handlungsstrang ergründet die Serie die Hintergründe von Fosseys Ermordung. Ihr US-amerikanischer Mitarbeiter Wayne McGuire galt damals als Hauptverdächtiger, floh aber aus Ruanda, bevor er vor Gericht gestellt werden konnte, und wurde in Abwesenheit wegen Mordes verurteilt. McGuire hat stets seine Unschuld beteuert. Die Filmemacher unterziehen die noch vorhandenen Beweisstücke einer eingehenden Prüfung, befragen Zeugen und Ermittler und setzen so Stück für Stück ein neues Bild der damaligen Ereignisse zusammen. Die dritte Handlungsebene führt schließlich in die Gegenwart zu den Tieren, die Fossey so viel bedeuteten und für deren Schutz sie sich mit aller Kraft einsetzte. Eindrucksvolle Bilder dokumentieren das Leben der "Pablo"-Gruppe von Gorillas und ihres Anführers, des Silberrückens Cantsbee, der einst noch von Fossey selbst studiert wurde.

Sendetermin:

- Erstausstrahlung der dreiteiligen Dokumentation "Dian Fossey: Geheimnisse im Nebel" ab 3. Dezember, sonntags um 21.00 Uhr auf National Geographic - Wahlweise in der deutschen oder englischen Sprachfassung - Im Anschluss an die Ausstrahlung auch über Sky Go, Sky On Demand, Sky Ticket, GigaTV und über Vodafone Select verfügbar

