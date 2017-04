National Geographic erweitert Reisebereich

Washington (ots/PRNewswire) - Expansion mit neuen Reiseplattformen, Fernsehprogrammen und strategischen Neueinstellungen

National Geographic Travel verzeichnete 2016 einen Rekord, berichtet für 2017 zweistelliges Wachstum und gibt nun weitere globale Expansionspläne für Europa und Asien und die Erweiterung des Portfolios der Medienangebote mit Bezug auf Reisen bekannt. Im Rahmen der Expansion werden: ein wöchentlicher Programmblock von zwei Stunden über Reisen eingeführt, neue Führungskräfte berufen, eine neue spezielle Luxusausgabe des Magazins National Geographic Traveler vertrieben und das neue Geographic Travel Lab entwickelt.

"National Geographic nutzt die einzigartige Geltung seiner Marke zur Belebung und Neubestimmung vorhandener Geschäftszweige. Unser Bereich Reise ist hier ein entscheidender Teil", sagte Declan Moore, CEO von National Geographic Partners. "Es war und wird immer einer der Schwerpunkte von National Geographic sein, die Welt zu kennen und zu verstehen. Wir sind der Überzeugung, dass Reisen für diesen Zweck unerlässlich ist. Wir zeigen unserem Publikum seit mehr als einem Jahrhundert die Wunder der Erde und mit unserem Reiseangebot kann man diese zudem besuchen."

Das internationale Wachstum und die Entwicklung von National Geographic Travel werden mit der Berufung von Nathan Philpot weiter fortgesetzt. Nathan Philpot verfügt über umfassende Erfahrung in der Tourismusbranche und wurde zum Direktor von National Geographic Expeditions für Europa und Afrika berufen. Ein Teil seiner Aufgabe besteht darin, Reisen in Europa und Afrika unter dieser Marke einzuführen und zu entwickeln.

National Geographic Unique Lodges of the World wächst mit dem Bereich Expeditions seit Beginn im Januar 2015 mit 24 Gründungsmitgliedern weiter. Die Sammlung umfasst nun 55 Häuser an faszinierenden Zielorten in 30 Ländern auf 6 Kontinenten. Kürzlich wurde der erste Sustainable Tourism Impact Report (Bericht über Auswirkungen des nachhaltigen Tourismus) veröffentlicht, welcher die Praxis des nachhaltigen Tourismus bei den Mitgliedern zeigt.

National Geographic stärkt in den Reisemedien mit der Einführung der ersten Luxusausgabe des Magazins National Geographic Traveler, die nächsten Monat mit einer Zielauflage von 350.000 Abonnenten von National Geographic vertrieben wird, sein Travel-Franchise. Diese spezielle Ausgabe zeigt Inhalte mit Relevanz für den wohlhabenderen Reisenden, darunter Luxushotels, gehobene Küche und maßgeschneiderte Reiseerlebnisse.

Zudem wurde Andrew Nelson gebeten, das neu formierte NG Travel Lab zu leiten. Dies wird das Verfassen, den Vertrieb und das Marketing speziell erzeugter Inhalte aus einer Hand bereitstellen. Das Team wird kreative Lösungen für Kunden auf einer Reihe von Plattformen anbieten - von der Ideenfindung bis zur Ausführung. Die Plattformen umfassen digital, sozial, Video und Print. Zudem wird mit den regionalen Labs in Lateinamerika, Europa und Asien zusammengearbeitet.

Weiterhin werden Fernsehprogramme den Reiseschwerpunkt von National Geographic spiegeln. Im Juli beginnt ein spezieller Block, der sich mit Reisen befasst. Der zweistündige Programmabschnitt wird jeden Donnerstag von 18 bis 20 Uhr (US-Ostküstenzeit) ausgestrahlt.

National Geographic Partners LLC

National Geographic Partners LLC (NGP), ein Joint Venture von National Geographic und 21st Century Fox, verbreitet weltweit Premiuminhalte der Bereiche Wissenschaft, Abenteuer und Erkundung über ein einzigartiges Portfolio von Medieneinrichtungen. NGP vereint die Fernsehkanäle von National Geographic (National Geographic Channel, Nat Geo WILD, Nat Geo MUNDO, Nat Geo PEOPLE) mit den Einrichtungen von National Geographic in den Medien und für Verbraucher, darunter Magazine von National Geographic; Studios von National Geographic; einschlägige digitale Plattformen und soziale Netzwerke; Bücher; Karten; Medien für Kinder und bestehende Aktivitäten, darunter Reisen, weltweite Erfahrungen und Veranstaltungen, Archivverkäufe, Lizenzierung und E-Commerce. National Geographic widmet sich seit 129 Jahren der Vertiefung des Wissens und der Verbreitung der Kenntnis unserer Welt. Wir engagieren uns dafür, weiterzugehen und die Grenzen für unsere Kunden hinauszuschieben. Damit erreichen wir monatlich mehr als 730 Millionen Menschen in 172 Ländern und 43 Sprachen. NGP gibt 27 % der Gewinne an die gemeinnützige National Geographic Society weiter, um Arbeit in den Bereichen Wissenschaft, Erkundung, Bewahrung und Bildung zu finanzieren. Weitere Informationen erhalten Sie bei natgeotv.com oder nationalgeographic.com. Sie finden uns auch auf Facebook, Twitter, Instagram, Google+, YouTube, LinkedIn und Pinterest.

