"The Walking Dead": Das sind die zehn beliebtesten Vornamen der Serie

1 weiterer Medieninhalt

Norman Reedus als Daryl Dixon - The Walking Dead. Photo Credit: Gene Page/AMC Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/107769 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/Fox Networks Group Germany/Gene Page/AMC" Bild-Infos Download

München (ots) - Zum Start der siebten Staffel suchte FOX gemeinsam mit vorname.com nach den beliebtesten Namen der erfolgreichen US-Dramaserie

- Daryl ist der beliebteste "The Walking Dead" Vorname, gefolgt von Rick und Maggie - FOX präsentiert exklusiv die mit Spannung erwarteten neuen Folgen von "The Walking Dead" ab 24. Oktober immer montags um 21.00 Uhr - Auch die achte Staffel mit der 100. Folge wird 2017 auf FOX zu sehen sein

"The Walking Dead" gilt als eine der beliebtesten TV-Serien weltweit. Auch in Deutschland begeistern Rick, Daryl und Co. eine große Fangemeinde. Wie bei anderen bekannten Filmen, Büchern oder Serien lassen sich werdende Eltern bei der Namenswahl auch von "The Walking Dead" inspirieren. Gemeinsam mit vorname.com, Deutschlands größtes Portal für Babynamen, hat FOX herausgefunden, welche Namen der Serie ganz oben auf der Beliebtheitsskala stehen.

Klarer Sieger unter den Usern von vorname.com ist der männliche Vorname Daryl, eine Variante des englischen Namens Darell und ursprünglich ein Familienname. In der Serie ist Daryl ein Einzelgänger mit schwieriger Kindheit. Er jagt gerne mit seiner Armbrust und ist für seine Gewaltausbrüche bekannt.

Rick belegt den zweiten Platz. Der Vorname ist eine Kurzform von Richard und bedeutet "der mächtig Starke" oder auch "der starke Herrscher". Seine Rolle ist passend dazu die perfekte Führungsfigur, denn als Deputy Sheriff ist er es gewohnt, Verantwortung zu übernehmen. Seine hohen moralischen Wertvorstellungen machen ihn zu einem respektierten Anführer. Der weibliche Vorname Maggie ist Platz drei der beliebtesten Namen aus "The Walking Dead". Er ist eine englische Koseform von Margarete und bedeutet "die Perle". Ihr Charakter ist die älteste Tochter von Hershel und eine sehr starke Frau. Sie hält sich mit ihrer Meinung nicht zurück und weiß, was sie will. Glenn belegt den vierten Platz. Dieser Name ist vor allem im Englischen gebräuchlich. Er kommt aus dem Gälischen und bedeutet "der aus dem Tal Stammende". Als ehemaliger Pizzalieferant mit guter Ortskenntnis wird Glenn in der Serie zum Vorratsbeschaffer ernannt. Er hat hohe moralische Wertvorstellungen und übernimmt viel Verantwortung für die Gruppe.

Der Name Michonne wurde erst durch "The Walking Dead" wirklich bekannt. Der fünftplatzierte Name könnte eine Ableitung von Michelle sein, was "Wer ist wie Gott?" bedeutet. Die Einzelkämpferin, die später zur Gruppe stößt, setzt im Kampf gegen die Walker bevorzugt ihr japanisches Schwert ein. Der Name auf dem sechsten Rang, Carol, ist eine Kurzform von Caroline und bedeutet "freie Frau". Ihr Seriencharakter entwickelt sich nach dem Verlust ihrer Tochter und dem Tod ihres gewalttätigen Mannes von einer unsicheren Hausfrau zu einer selbstbewussten Kämpferin für ihre Mitüberlebenden. Ein besonderer Kandidat ist der siebte Platz, Lucille, eine englische Koseform von Lucia. Die Bedeutung "die Leuchtende" steht in krassem Gegensatz zur Serienrolle. Dort ist Lucille ein mit Draht umwickelter Baseballschläger, den der Bösewicht Negan zu einer tödlichen Waffe gemacht hat.

Sasha belegt Platz acht. Die Variante der russischen Koseform von Alexander bzw. Alexandra steht für "der/die Beschützer/in". Sasha arbeitete vor dem Ausbruch des Virus bei der Feuerwehr und erweist sich auch weiterhin als Beschützerin der Gruppe. Auf dem neunten Rang ist Morgan, ein Name keltischen Ursprungs mit der Bedeutung "geboren vom Meer". Der Seriencharakter verlor seine Familie an die Beißer und kam dadurch an den Rand des Wahnsinns. Nur durch die Hilfe eines Kameraden konnte er zu seiner friedliebenden Natur zurückkehren. Auf dem zehnten Platz landet Carl, eine Variante des althochdeutschen Karl, was sowohl "Mann" als auch "der Freie" bedeutet. In der Serie ist er der Sohn von Hauptperson Rick. Er macht in seinen jungen Jahren einige sehr traumatische Erfahrungen, die ihn schnell vom schüchternen Jungen zum in sich gekehrten Erwachsenen reifen lassen.

Weitere Details zur Abstimmung sowie den Ergebnissen sind hier zu finden.

Für alle Serienfans hat das Warten bald ein Ende. Die siebte Staffel von "The Walking Dead" startet am 24. Oktober um 21 Uhr auf FOX. Kürzlich wurde zudem auch die Verlängerung der weltweiten Hit-Serie bekanntgegeben: Auch die 8. Staffel mit der 100. Folge wird 2017 auf FOX zu sehen sein.

Vorname.com ist Deutschlands größtes Portal für alle, die Infos und Anregungen zum Thema Namen suchen. Das besondere an der Site ist die intensive Einbindung der User. Kommentieren, voten, interaktive Tools benutzen - der User auf vorname.com kann überall aktiv werden.

Top Ten Liste der beliebtesten Vornamen aus "The Walking Dead":

1. Daryl 2. Rick 3. Maggie 4. Glenn 5. Michonne 6. Carol 7. Lucille 8. Sasha 9. Morgan 10.Carl

Über Fox:

Fox ist ein Seriensender und die erste Adresse für alle Fans von Drama, Crime, Horror, Fantasy und Science Fiction in Deutschland, Österreich und in der Schweiz. Die deutschen TV-Premieren von Erfolgsserien wie "The Walking Dead", "Mad Men" und "Wayward Pines" fanden auf Fox statt. Der Seriensender gehört mit über 6,7 Millionen Haushalten zu den am besten verbreiteten deutschsprachigen Pay-TV-Sendern überhaupt. In Deutschland ist Fox über Sky, Vodafone Kabel Deutschland, Unitymedia, M7 und Vodafone zu abonnieren, in der Schweiz über UPC Cablecom, Swisscom/Teleclub und in Österreich über Sky, UPC Austria und A1 Telekom Austria. FOX Networks Group ist ein Tochterunternehmen der 21st Century Fox. Das Medienunternehmen betreibt und vertreibt weltweit über 300 Pay-TV-Sender in 45 Sprachen und erreicht damit 1,7 Milliarden Zuschauer. In Deutschland betreibt das Unternehmen die Sender Fox, National Geographic Channel, Nat Geo Wild, Nat Geo people und Baby TV. Der Deutschland-Sitz ist München.

Pressekontakt:

Original-Content von: Fox Networks Group Germany, übermittelt durch news aktuell