Fußballbuch-Autor und TORWORT-Gründer Sascha Theisen sagt in seinem neuen Buch "Ballbesitz", warum Fußballfans besser im Leben zurechtkommen als "normale" Menschen. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/107715 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: ... Bild-Infos Download

Köln (ots) - Fußballfans kommen besser durchs Leben - mit diesem als Untertitel getarnten Schlachtruf veröffentlicht Sascha Theisen, Erfinder der längst zum Kult gewordenen Fußballreihe TORWORT, sein neues Buch "Ballbesitz". Das Mitte April druckfrisch erschienene Buch ist eine launige Blaupause hitziger Fußball-Debatten am Tresen, im Fernsehsessel oder im Stadion. Theisen versammelt darin in unschlagbaren Episoden die besten TORWORT-Geschichten der letzten Jahre. Diese beantworten lange als unbeantwortbar geltenden Fragen rund um den täglichen Wahnsinn, den Fans "ihr Leben" nennen: Warum war das unglückliche Gegentor in der E-Jugend schon bitterer Vorbote für das Scheitern der ersten großen Liebe? Warum ist es eine echte Lebenserfahrung, seinen Körper für die perfekte Grätsche zu verlassen? Und wie fühlt es sich an, leicht angetrunken von einem japanischen Linksaußen aus der J-League überrollt zu werden?

Von der Szene-F über große Fußballschlachten bis hin zu literarischen Blutgrätschen Die Bandbreite von "Ballbesitz" ist groß, auch wenn am Ende jeder Episode immer der taktische Vorteil des "fußballerischen Über-Ichs" auf der Ergebnistafel steht. So geht es bei Theisen genauso um dessen autobiografische Erlebnisse als Jugendfußball-Trainer wie um bitterböse Abrechnungen mit den Gewinnern des Fußball-Kommerzes. Zudem verbeugt er sich vor unvergessenen Spielen - voll mit beißender Selbstironie vor den eigenen Spielen, voller inbrünstigem Pathos vor denen, die er vom Spielfeldrand aus begleitete. Was übrig bleibt, ist eine einzigartige Liebeserklärung an den Fußball, fern von jeder Berechnung und jedem Kalkül. "Ballbesitz" ist eine Hommage an das große Spiel, die Fans jeden Vereins abholt, im täglichen Wahnsinn ihres Lebens, das sie nur durch ihre Liebe zum runden Leder bewältigen und das eben ein bisschen besser als andere.

Ballbesitz Warum Fußballfans sich besser im Leben zurechtfinden. Die besten TORWORT-Geschichten 160 Seiten ISBN: 978-3-7307-0323-6 Preis: 12,90EUR Erschienen im April 2017

Der Autor

Sascha Theisen ist der Erfinder von TORWORT, der mittlerweile zum Kult aufgestiegenen Lesereihe in der Kölner Hammond Bar, wo sich auf After-Show-Partys Breakdance-Einlagen aus den 80ern mit Zitrusschnäpsen aus den 90ern abwechseln. Seit seiner Kindheit, die er in Düren verbrachte, glaubt er selbstherrlich so ziemlich alles über Fußball zu wissen, spielte selbst aber nur für schlafende Riesen wie Alemannia Straß, den TSV Stockheim 09 und Reaktor Winden, die auch er nicht aufwecken konnte.

Sascha Theisen ist Fußball-Blogger, Autor, Trainer. Der unbelehrbare, aber standhafte Fan von Alemannia Aachen hat bereits mehrere erfolgreiche Fußballbücher veröffentlicht, darunter 2014 das mittlerweile viermal neu aufgelegte und aktualisierte »Helden. Deutsche WM-Legenden von Bern bis Rio«

Pressekontakt:

Original-Content von: STAMMPLATZ Kommunikation, übermittelt durch news aktuell