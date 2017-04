Mit SymbioVital® Sport gegen erhöhte Infektanfälligkeit bei Sportlern

1 weiterer Medieninhalt

Herborn (ots) - Intensiv trainierende Sportler sind anfällig für Erkältungskrankheiten - dann drohen Trainings- oder sogar Wettkampfausfälle. Deshalb hat die SymbioPharm GmbH ein diätetisches Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät) entwickelt, das auf die Belange aktiver Sportler abgestimmt ist: SymbioVital® Sport ist eine spezielle Mischung aus Mikronährstoffen und milchsäurebildenden Bakterien in einer handlichen Trinkampulle. Es unterstützt Stoffwechsel und Immunsystem.

Wer regelmäßig trainiert, steigert seine Kraft und Ausdauer. Zusätzlich fordert und fördert das Training den Stoffwechsel und das Immunsystem. Bei hoher sportlicher Belastung sinkt aber die Schlagkraft der Immunabwehr und grippale Infekte häufen sich. Besonders intensiv trainierende Sportler sind vom Phänomen des "Open-Window-Syndroms" betroffen: Je stärker die sportlichen Belastungen sind, desto eher wird das Immunsystem überfordert und desto höher ist das Erkrankungsrisiko.

Lactobacillus fermentum PCC® unterstützt das Immunsystem

Für die Abwehrkräfte spielt der Darm eine wichtige Rolle, denn etwa 80 Prozent unserer Immunzellen befinden sich dort. Darmbakterien trainieren unser Immunsystem und regeln Immunreaktionen im ganzen Körper. Auch sind sie in der Lage, die Abwehrkräfte bei Leistungssportlern zu aktivieren. So konnte das Milchsäurebakterium Lactobacillus fermentum PCC® in Studien* die Anzahl von Infekten der oberen und unteren Atemwege bei Ausdauersportlern signifikant verringern.

Vitalstoffe für erhöhte sportliche Belastung

SymbioVital® Sport enthält aktive Bakterienkulturen des milchsäurebildenden Bakteriums Lactobacillus fermentum PCC® in hoher mikrobiologischer Aktivität (1x109 CFU/Portion) und folgende Vitalstoffe für den erhöhten Bedarf von Sportlern: Magnesium, Zink, Selen, Vitamine B2, B6, B12, D3 und Folsäure. Ziel ist es, Immunsystem und Stoffwechsel zu unterstützen und Trainingsausfällen vorzubeugen.

Als Produkt der Kölner Liste ist SymbioVital® Sport frei von Prohormonen, Anabolika oder Stimulantien. Es ist ebenfalls frei von Milch- und Sojaeiweiß, Gluten und Milchzucker. In der neuen Trinkampulle ist SymbioVital® SPORT überall dabei und direkt verfügbar. Nehmen Sie SymbioVital® Sport kurmäßig über mehrere Wochen jeweils einmal täglich vor sportlicher Aktivität ein. Optimal ist eine Stunde vor dem Training.

SymbioVital® Sport der SymbioPharm GmbH ist im günstigen Online-Shop oder in jeder Apotheke zu haben. Mehr Informationen auch auf www.symbiovitalsport.de

* West et al. Lactobacillus fermentum (PCC®) supplementation and gastrointestinal and respiratory-tract illness symptoms: a randomized control trial in athletes. Nutr. J. 2011; 10:30. Cox et al. Oral administration of the probiotic Lactobacillus fermentum VRI-003 and mucosal immunity in endurance athletes. Br. J. Sports Med. 2008; 44:222-226.

