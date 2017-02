Johann Wolfgang von Goethe wusste schon "Für Kinder ist das Beste gerade gut genug" und TirolWest weiß das auch!

BILD zu OTS - Gratis Kinderskiwochen & Kunterbunte Osterwoche in TirolWest Bild-Infos Download

Gratis Kinderskiwochen im März & Kunterbunte Osterwoche im April in TirolWest.

Landeck (ots) - Zwtl.: Eins, zwei, drei - alles kostenfrei!

Nach den erfolgreichen Gratis-Kinderskiwochen im Januar, meldet sich die Ferienregion TirolWest und das GenussSkigebiet Venet nun auch im März (04. - 18.03.2017) mit diesem einzigartigen Gratis-Angebotspaket für Kinder zurück. Neben dem Skipass und dem Skikurs für eine Woche ist auch der Verleih einer kompletten Skiausrüstung absolut kostenlos. In einfachen Worten: Eltern mit Kindern von 3-6 Jahren kostet das Skivergnügen ihrer Pistenflöhe keinen Cent!

Im Detail umfassen die "Kinderskiwochen am Venet" folgende Gratis-Leistungen: 5 Tage Skipass, 5 Tage Skikurs, 5 Tage Skiausrüstung (Ski, Schuhe, Stöcke, Helm), 5 Tage Betreuung in Tobi?s Kindergarten, 1 Überraschungsgeschenk für jedes Kind und, zusätzlich auf Wunsch, tägliches Kinder-Mittagessen zum Vorzugspreis von 10,- Euro. All diese Leistungen können Eltern mit einem oder mehr Kindern in der entsprechenden Altersgruppe in der Zeit vom 04. - 18.03.2017 wieder kostenlos in Anspruch nehmen.

Tirol West gilt mit seinem Skizentrum Venet als eines der schönsten GenussSkigebiete im Winterland Tirol. Als zusätzliches Zuckerl für die ganze Familie gibt es im Winter auch die TirolWest Card für den perfekten all-inclusive Wintergenuss. Die Karte beinhaltet neben Spezial-Skipass-Tarifen (- 15%) im GenussSkigebiet Venet und der täglich freien Benützung aller innerregionalen Buslinien, auch tolle Angebote für Aktivitäten abseits der Piste. Die TirolWest Card erhalten alle Gäste kostenlos für die Dauer ihres Aufenthaltes bei ihrem Unterkunftsbetrieb.

Angebot nur gültig für Gästekinder ab Jahrgang 2010 und jünger, bei einem Mindestaufenthalt von 5 Übernachtungen in der Ferienregion TirolWest mit den Orten Landeck, Zams, Fließ, Tobadill, Grins und Stanz.

Zwtl.: Kunterbunte Osterwoche am Genussberg Venet

Auch diesen Winter wird vom 09. bis 14.04.2017 wieder Ostern im GenussSkigebiet Venet gefeiert. Der Osterhase lädt die ganze Familie zu einem besonderen Osterurlaub ein. Für Kinder bis 14 Jahre gibt es wieder gratis Skipässe, Skikurs + Skiverleih zum Osterpreishit sowie ein spektakuläres Animationsprogramm. So werden die Osterferien mit der ganzen Familie unvergesslich!

Sowohl Pistenflitzer als auch die noch etwas kleineren Osterfans kommen bei dieser Woche voll auf ihre Kosten. Täglich wird den Kindern eine andere Sensation im GenussSkigebiet Venet geboten. Kreativwerkstatt, Wettrennen jeglicher Art und viele andere Schneeabenteuer warten darauf von den Kindern erobert zu werden.

Während die kleinen Wilden mit dem Osterhasen ein Abenteuer nach dem anderen erleben, können Eltern inzwischen die traumhaften Pisten und das atemberaubende Alpenpanorama genießen.

Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at

Rückfragehinweis: Ferienregion TirolWest Mag. Simone Zangerl A-6511 Zams Telefon: +43(0)5442.65600-10 Email: simone@tirolwest.at

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/3877/aom

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

Original-Content von: Ferienregion TirolWest, übermittelt durch news aktuell