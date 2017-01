Der Kult-Anwalt kehrt zurück! Neue Staffeln "Lenßen Live - Die Recht-Sprech-Stunde" und "Lenßen klärt auf" mit Ingo Lenßen ab 23. Februar 2017 bei SAT.1 Gold

Unterföhring (ots) - Er ist nicht irgendein Anwalt. Er ist der Anwalt, dem die Zuschauer vertrauen: Ingo Lenßen ist wieder da! Ab Donnerstag, 23. Februar 2017, kehrt der Kult-Anwalt mit neuen Staffeln seiner Formate "Lenßen Live - Die Recht-Sprech-Stunde" und "Lenßen klärt auf" bei SAT.1 Gold zurück.

Mit "Lenßen Live - Die Recht-Sprech-Stunde" wurde er zum Kult bei SAT.1 Gold. In den ersten beiden Staffeln von "Lenßen Live - Die Recht-Sprech-Stunde" stand Anwalt Ingo Lenßen schon vielen Anrufern bei juristischen Alltagsproblemen zur Seite. Das Interesse war riesig: Über 75.000 Mal klingelte Ingo Lenßens Beratungstelefon in bislang 14 Ausgaben der ersten zwei Staffeln. Jetzt kommt die Live-Sendung bei SAT.1 Gold zurück! Ingo Lenßen: "Ich liebe diese Sendung! Endlich kann ich wieder live Rat suchenden Menschen helfen. Ich freue mich sehr auf neue, spannende Fragen." Zuschauer können unter der kostenlosen Telefonnummer 0800/9997777 oder per E-Mail an Lenssen@Sat1gold.de mit dem erfahrenen Anwalt Kontakt aufnehmen.

Social-Media-Hit: #Lenssen live zieht die Social-Media-Community in seinen Bann und schafft es mit zahlreichen Kommentaren wie diesen regelmäßig in die deutschen Twitter-Trends: "Lenßen live ist eine richtig gute Sendung! Das simple aber geniale Konzept ist super umgesetzt." "Lenßen live ist mein persönlicher TV-Höhepunkt der Woche. Das Gesamtpaket stimmt einfach."

In seiner Rechts-Service-Sendung "Lenßen klärt auf" informiert der Anwalt über die größten Rechtsirrtümer und Gauner-Maschen: Anhand von realen Fällen und nachgestellten Szenen macht der Jurist deutlich, was erlaubt ist und was nicht. In Zusammenarbeit mit dem Landeskriminalamt Bayern gibt er außerdem Tipps, wie man kriminelle Fallen vermeidet.

Produziert wird "Lenßen Live - Die Recht-Sprech-Stunde" von der Constantin Entertainment GmbH und "Lenßen klärt auf" von 7Stories GmbH.

Neuer Sendeplatz:

Ab Donnerstag, 23. Februar 2017, bei SAT.1 Gold:

20:15 - 22:15 Uhr "Lenßen klärt auf", 4. Staffel, sechs neue Folgen

22:15 - 0:00 Uhr "Lenßen Live - Die Recht-Sprech-Stunde", 3. Staffel, sechs neue Folgen

