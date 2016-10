Die Mutter aller Dating-Shows kehrt zurück! Thomas Ohrner moderiert "Herz sucht Liebe" - ab 19. Oktober 2016, mittwochs um 20:15 Uhr bei SAT.1 Gold

Die Mutter aller Dating-Shows kehrt zurueck! Thomas Ohrner moderiert Herz sucht Liebe - ab 19. Oktober 2016, mittwochs um 20:15 Uhr bei SAT.1 Gold Wie funktioniert nochmal ein persoenlicher Flirt? Wie wichtig sind innere Werte statt Aeußerlichkeiten? In Zeiten von zahlreichen digitalen Flirtportalen gibt SAT.1 Gold analoge Nachhilfe: In der ... Bild-Infos Download

Unterföhring (ots) - Wie funktioniert nochmal ein persönlicher Flirt? Wie wichtig sind innere Werte statt Äußerlichkeiten? In Zeiten von zahlreichen digitalen Flirtportalen gibt SAT.1 Gold analoge Nachhilfe: In der neuen Show "Herz sucht Liebe" bringt Moderator Thomas Ohrner einsame Herzen aller Altersklassen zusammen. In jeder Folge wählen jeweils eine Frau und ein Mann aus drei Kandidaten den für sie oder ihn sympathischsten Flirtpartner aus. Dabei zählen allein die Stimme, der Humor, gemeinsame Interessen oder die Schlagfertigkeit - denn eine Wand trennt die Beteiligten voneinander und sie können sich nur hören. Bevor die Entscheidung fällt, gibt Susi Müller in ihrer einzigartigen Zusammenfassung der drei Kandidaten eine wertvolle Entscheidungshilfe.

Kultig-bewährt und erfrischend neu

In jeder Folge von "Herz sucht Liebe" bekommen die Kandidatinnen und Kandidaten in verschiedenen Fragerunden die Chance, die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken und zu überzeugen. In Runde eins der ersten Folge freut sich Marita, 38, aus Bodenwöhr (Bayern) auf Jürgen, 40, aus München, Dennis, 37, aus Hamburg und Sven, 42, aus Düsseldorf - wer der drei charmanten Herren berührt ihr Herz? In der zweiten Runde versuchen Andrea, 48, aus Bubenheim, Marjana, 34, aus Remda-Teichel und Sabine, 38, aus Köln, das Herz von Ahmet, 48, aus Oberhausen für sich zu gewinnen.

Thomas Ohrner im Interview:

Welche Elemente machen "Herz sucht Liebe" aus Ihrer Sicht unschlagbar? Thomas Ohrner: "Die Show steht und fällt ganz klar mit den Kandidaten. Sie müssen stark sein, sollten alle ihre eigenen Geschichten und auch Macken haben und dürfen natürlich auch nicht auf den Mund gefallen sein. Die Paare werden jeweils einen romantischen Abend verbringen, dort bekommen sie dann die Chance, sich kennenzulernen. Entweder verlieben sie sich, es wird nichts draus oder sie werden Freunde. Das ist ja das Schöne: 'Herz sucht Liebe' macht den ersten Schritt, danach ist alles Weitere offen. Früher hat man das etwas verbissener gesehen, heute geht man mit dem Kennenlernen und der Flirterei viel entspannter um."

Inwieweit wird das aus den 80ern bekannte Format neu aufbereitet, so dass es auch zeitgemäß ist? Thomas Ohrner: "Das Format ist so stark, dass man es nicht groß ändern muss. Es bleibt dabei, dass die drei Kandidatinnen bzw. Kandidaten verdeckt hinter einer Wand sitzen und die oder der Partnersuchende sie nur sprechen hören kann. Das Geheimnis, wie der oder die Auserwählte aussieht, wird erst nach der Zusammenfassung von der Original-Susi beim Öffnen der Wand gelüftet. Ansonsten ist 'Herz sucht Liebe' das, was es ist: eine lockere Flirtshow, auch wenn heute sicher anders geflirtet wird als zu Zeiten von Rudi Carrell."

Im Anschluss: "Große Gefühle - Die SAT.1 Gold Reportage" Direkt im Anschluss der Show "Herz sucht Liebe" führt Susi Müller durch die neue Reihe "Große Gefühle - Die SAT.1 Gold Reportage". Hier dreht sich alles um die wahre Liebe. Angefangen von der Suche nach dem Traumpartner über Hochzeiten auf der ganzen Welt bis hin zur Krönung der Liebe: ein gemeinsames Kind (ab 19.10.2016, mittwochs um 21:15 Uhr).

"Herz sucht Liebe" ist eine Produktion von SONY Pictures Film und Fernseh Produktions GmbH.

"Herz sucht Liebe" - ab 19. Oktober 2016, acht Folgen mittwochs um 20:15 Uhr, und im Anschluss "Große Gefühle - die SAT.1 Gold Reportage" um 21:15 Uhr bei SAT.1 Gold

Weitere Infos zu "Herz sucht Liebe", Bilder von Thomas Ohrner, Susi Müller und den Kandidaten zum Download sowie ein ausführliches Interview von Thomas Ohrner erhalten Sie im Presseportal unter http://presse.sat1gold.de/HerzsuchtLiebe.

