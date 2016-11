FM Schmidt wird in die "Hall of Fame der deutschen Werbung" aufgenommen / Porträt Frank-Michael Schmidt, CEO der Scholz & Friends Group. Copyright: Scholz & Friends Group. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/107274 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Bild-Infos Download

Hamburg (ots) - Die von der WirtschaftsWoche nominierte hochkarätige Jury aus führenden Vertretern der Industrie und Kommunikationsbranche hat in diesem Jahr entschieden, Frank-Michael Schmidt, CEO der Scholz & Friends Group, als neues Mitglied in die "Hall of Fame der deutschen Werbung" aufzunehmen. Seit fünfzehn Jahren zeichnet die WirtschaftsWoche mit der "Hall of Fame" jährlich bedeutende Persönlichkeiten der deutschen Werbung aus. Die Reihe der in der "Hall of Fame" ausgezeichneten Persönlichkeiten spiegelt die Geschichte der Werbung in Deutschland wider. Die Aufnahme von Frank-Michael Schmidt in die "Hall of Fame" wurde gestern Abend im Rahmen der GWA Effie Gala im Gesellschaftshaus am Palmengarten in Frankfurt von rund 400 Gästen aus Werbung, Industrie, Politik und Gesellschaft gefeiert.

Scholz & Friends gehört seit über dreißig Jahren zu den führenden kreativen Agenturen Deutschlands. Seit 2008 unter Führung von FM Schmidt als CEO der Scholz & Friends Group. In den vergangenen Jahren ist Scholz & Friends mehrfach als "Agentur des Jahres" ausgezeichnet worden.

Tina Müller, Chief Marketing Officer der Adam Opel AG und eine der profiliertesten Marken- und Marketing-Persönlichkeiten Deutschlands, hielt am Donnerstagabend die Laudatio auf FM Schmidt in Frankfurt. Sie charakterisiert das neue Mitglied der "Hall of Fame" folgendermaßen: "Frank-Michael Schmidt ist ein exzellenter Stratege, ein CEO auf den man sich verlassen kann und der in einer von Eitelkeiten durchsetzten Branche durch Loyalität und Kundenfokussierung glänzt. Einer der letzten Gentlemen in der Werbebranche."

Frank Dopheide, Geschäftsführer der Verlagsgruppe Handelsblatt, begründet für die WirtschaftsWoche die Entscheidung der Jury mit den Worten: "Wir freuen uns mit FM Schmidt einen klugen Strategen, der seit vielen Jahren nachweislich Mehrwert für seine Kunden kreiert, in die "Hall of Fame der deutschen Werbung" aufzunehmen. FM Schmidt hat mit seinem Können und seiner Persönlichkeit der Agenturgruppe Scholz & Friends inhaltliche Substanz und ein unverwechselbares Profil gegeben. Er ist der lebendige Beweis, dass die strategische Idee und der menschliche Insight der Anfang von allem sind. Damit hat er seine Agentur geprägt, zu großen Erfolgen geführt und ist in der Branche selbst zu einem Markenartikel geworden."

Frank-Michael Schmidt, CEO der Scholz & Friends Group, zur Aufnahme in die "Hall of Fame": "Ich bedanke mich für das Vertrauen der Jury und unserer Kunden - und freue mich ganz besonders über diese Auszeichnung im Jahr des 35. Jubiläums von Scholz & Friends. Wenn ich heute die Ehre habe, nach den kreativen Gründerpersönlichkeiten Jürgen Scholz und Sebastian Turner, als dritter Kopf unserer Agentur in die "Hall of Fame" aufgenommen zu werden, dann sagt das etwas über die Qualität, Kontinuität und unaufgeregte Stabilität von Scholz & Friends über die Jahrzehnte hinweg. Daran haben nicht nur die Führungskräfte und Partner, sondern alle Friends hohen Anteil. Ein großer Dank an alle, die an uns glauben und die Zukunft gemeinsam mit uns gestalten."

- Hintergrundinformationen -

Kurz-Vita: Frank-Michael Schmidt, CEO der Scholz & Friends Group

Frank-Michael Schmidt zeichnet seit 2003 als Partner und CEO Deutschland und seit 2008 als CEO für die gesamte Scholz & Friends Group verantwortlich. Er ist zudem seit 2008 Co-CEO der Scholz & Friends Holding Commarco. Bevor Schmidt bei Scholz & Friends einstieg, war er fünf Jahre lang Chief Strategy Officer bei der J. Walter Thompson Group in Frankfurt. FM Schmidt wurde in den vergangenen zehn Jahren mit den drei personenbezogenen Awards der Branche ausgezeichnet: Im Jahr 2006 kürte das Fachmagazin "new business" ihn als "Agenturkopf des Jahres". Für das Jahr 2011 wurde er als "Mann des Jahres" mit dem angesehenen "Horizont Award" geehrt. Im November 2016 wurde FM Schmidt von der WirtschaftsWoche in die "Hall of Fame der deutschen Werbung" aufgenommen. Schmidt ist darüber hinaus in der Marketing- und Kommunikationsbranche engagiert. Er war im Jahr 1996 Mitbegründer der Account Planning Group Deutschland, dem Verband der Marken- und Kommunikationsstrategen. In den Jahren 2004 bis 2008 war Schmidt im Vorstand des Gesamtverbands Kommunikationsagenturen in Deutschland (GWA).

ÜBER SCHOLZ & FRIENDS

Scholz & Friends wurde 1981 in Hamburg gegründet und ist heute eine der führenden kreativen Agenturgruppen im deutschsprachigen Raum. Die Scholz & Friends Group vereint als "Orchester der Ideen" alle Kommunikationsinstrumente unter einem Dach. Scholz & Friends ist in den vergangenen Jahren mehrfach als "Agentur des Jahres" ausgezeichnet worden. Mit "Umparken im Kopf" hat Scholz & Friends gemeinsam mit Opel die erfolgreichste und meistausgezeichnete deutsche Auto-Marken-Kampagne der vergangenen Jahre entwickelt. Im Jahr 2016 hat Scholz & Friends mit der Frage "Was würdest du tun, wenn du nochmal neu anfangen könntest?" den erfolgreichen Launch der Marke "innogy" (vormals: RWE) eröffnet. Die innogy-Kampagne ("Energie wird innogy") mündete im größten deutschen IPO seit 2000. Die Scholz & Friends Kampagne für die F.A.Z. - "Dahinter steckt immer ein kluger Kopf" - ist in über zwei Jahrzehnten zum kreativen Klassiker geworden. Weitere Kunden der Agentur sind die DekaBank, Deutsche Bahn, Siemens, Tchibo, Vodafone sowie zahlreiche Bundesministerien und Verbände. Die deutschen Hauptstandorte sind Berlin, Hamburg und Düsseldorf.

