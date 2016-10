Globaler Kakaosektor wird in Abidjan, Côte d'Ivoire, vom 26. bis 27. Oktober für Diskussionen über Nachhaltigkeit zusammentreffen

Abidjan, Côte D'ivoire (ots/PRNewswire) - Jährliches Partnership Meeting, das von der World Cocoa Foundation und Le Conseil du Café-Cacao organisiert wird, findet im führenden Kakao produzierenden Land der Welt statt.

Schließen Sie sich internationalen Branchenführen an und nehmen Sie an einer zweitägigen Tagung teil, um die kritischen Fragen in Bezug auf Nachhaltigkeit im Schokoladen- und Kakaosektor zu erörtern. Die Tagung, die von der World Cocoa Foundation (WCF) und Le Conseil du Café-Cacao veranstaltet wird, präsentiert prominente Redner aus verschiedenen Bereichen, unter anderem aus Regierung, Zivilgesellschaft, akademischen Kreise, Forschungsinstituten sowie Vertreter des öffentlichen und privaten Sektors.

WAS: Das World Cocoa Foundation 28. Partnership Meeting & Cocoa Sustainability Trade Fair ist eine Möglichkeit zum Austausch, um die neuesten Entwicklungen zur Sicherung einer größeren Nachhaltigkeit im Kakaosektor und zur Verbesserung der Existenzgrundlage der Bauern zu erörtern und es werden Themen diskutiert wie Entwaldung, Klimawandel, finanzielle Inklusion und weitere. Dieses Partnership Meeting ist das erste von der WCF organisierte in Côte d'Ivoire, dem weltweit führenden Kakaoproduzenten, und im Zentrum steht das Thema: "People, Planet, Profit in a Changing World." CocoaAction, die Nachhaltigkeitsstrategie der Branche, wird ebenfalls ein wichtiges Thema auf dem Partnership Meeting sein, mit Gesprächen, die Harmonisierung und Skalierung im Fokus haben.

Klicken Sie hier (http://www.worldcocoafoundation.org/event/2016-partnership-meeting-abidjan/), um mehr Informationen zu erhalten und sich die Veranstaltungsagenda anzusehen. Das Partnership Meeting wird live über Tweets von @WorldCocoa (https://twitter.com/WorldCocoa) mit dem Meeting-Hashtag #WCFPM übertragen.

WANN: Mittwoch, 26. Oktober und Donnerstag, 27. Oktober 2016

WO: Radisson Blu Abidjan-Port Bouët Route de l'Aéroport d'Abidjan Abidjan, Côte d'Ivoire

WER: Zu den mehr als 60 Referenten des Partnership Meeting gehören u. a.:

- Präsident der Côte d'Ivoire Alassane Ouattara* eingeladen - First Lady der Côte d'Ivoire Dominique Ouattara - Landwirtschaftsminister der Côte d'Ivoire Mamadou Sangofowa Coulibaly - Stephen Opuni, Chief Executive, Ghana Cocoa Board - Barry Parkin, Vorsitzender, World Cocoa Foundation - Rick Scobey, Präsident, World Cocoa Foundation - Massandjé Touré-Litse, Generaldirektorin, Le Conseil du Café-Cacao der Côte d'Ivoire

Über die WCF: Die World Cocoa Foundation (WCF) ist eine internationale Mitgliederorganisation, die Nachhaltigkeit im Kakaosektor fördert. Die WCF bietet Kakaobauern die erforderliche Unterstützung beim Anbau von qualitativ hochwertigerem Kakao und bei der sozialen und wirtschaftlichen Stärkung ihrer Gemeinden. Zu den Mitgliedern der WCF zählen Kakao- und Schokoladeproduzenten, Verarbeiter, Lieferketten-Manager und weitere Unternehmen in der gesamten Welt, die über 80 Prozent des weltweiten Kakaomarktes repräsentieren. Von den Programmen der WCF profitieren Bauern und ihre Gemeinden in den Kakaoanbauregionen in Afrika, in Südostasien sowie in Nord-, Mittel- und Südamerika. Weitere Informationen finden Sie unter www.worldcocoafoundation.org oder folgen Sie uns auf Twitter (http://www.twitter.com/worldcocoa) und Facebook (http://www.facebook.com/worldcocoafoundation).

Pressekontakt:

Original-Content von: The World Cocoa Foundation, übermittelt durch news aktuell