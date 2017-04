Die 121. Kanton Messe öffnet ihre Tore in Guangzhou

Guangzhou, China (ots/PRNewswire) - Noch bessere Ausstellungen und Veranstaltungen zeigen die Marktdynamik 2017 im internationalen Handel auf

Die 121. Kanton Messe öffnet am 15. April offiziell ihre Tore. Die Kanton Messe startet vom 15. April bis 5. Mai mit neuen Produktbereichen im China Import and Export Fair Complex in Guangzhou und organisiert gleichzeitig eine Reihe von Veranstaltungen, die einen Einblick in die derzeitigen internationalen Handelsmärkte bieten.

An der Messe nehmen mehr als 20.000 Aussteller aus der gesamten Welt teil. Man erwartet auf der 121. Kanton Messe ungefähr 200.000 Einkäufer aus 210 Ländern und Regionen, wo sie über 60.000 Ausstellungsstände vorfinden.

In 50 Ausstellungsbereichen mit 16 Produktkategorien werden die führenden Produkte der Welt ausgestellt

Die 121. Kantonmesse organisiert 3 Ausstellungsphasen mit Produkten wie: - Elektronik & elektrische Haushaltsgeräte - Textilien & Kleidung - Neue Energien - Heimtierbedarf - Spielzeuge - Außenwellnessbereich

Ein Höhepunkt dieser Messe sind die 124 spezifischen Produktbereiche in 27 Zonen, die Einkäufern dabei helfen, ihre Zielbereiche schneller zu finden und ihr Einkaufserlebnis insgesamt zu verbessern.

Weitere Informationen über den Ausstellungsaufbau finden Sie unter: http://i.cantonfair.org.cn/en/index

Breite Abdeckung grenzübergreifender operativer Themen des internationalen Handels

Des Weiteren veranstaltet die 121. Kantonmesse über 60 Meetings und Foren für Einkäufer, die ihnen helfen werden, die Leistung und den Umsatz ihrer Unternehmen zu steigern.

Zu den Veranstaltungsthemen zählen: - Branchengipfel - Internationale Märkte - Kreatives Design - Branding - Mode und Trends - Technologieforschung & -entwicklung - Lokale Förderung - Optimierung betrieblicher Abläufe.

Gleichzeitig finden während der Messe die The Canton Fair Design Awards statt. Teilnehmer von 98 Designinstitutionen und 9 Modedesignmarken aus 12 Ländern werden am Standort ihre Designs vorstellen.

Weitere Informationen über das Veranstaltungsprogramm finden Sie unter http://cantonfair.org.cn/en/conference/schedule_121.shtml

"Während der 60-jährigen Geschichte der Kanton Messe hat sie als Antwort auf das jeweilige Wirtschaftsumfeld immer neue Themen für Einkäufer untersucht", sagte Xu Bing, Sprecher der Kanton Messe und Deputy Director General des China Foreign Trade Centre.

"Wir würden uns freuen, wenn sich uns noch mehr internationale Spieler anschließen würden, um den internationalen Handel gemeinsam mit uns zu gestalten."

Über die Kanton Messe

Die China Import and Export Fair, auch als Kanton Messe bekannt, wird halbjährlich, im Frühjahr und im Herbst, in Guangzhou veranstaltet.

Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.cantonfair.org.cn/en/index.aspx

Foto - http://mma.prnewswire.com/media/490416/Canton_Fair___121st_in_Guangzhou.jpg

Pressekontakt:

Original-Content von: The Canton Fair, übermittelt durch news aktuell