Die 120. Kanton-Messe und China Southern Airlines bieten zusammen spezielle Flugangebote für Besucher aus Europa an

Guangzhou, China (ots/PRNewswire) - Die 120. China Import and Export Fair (Kanton-Messe) hat eine gemeinsame Initiative mit China Southern Airlines angekündigt, um Fluggästen aus Europa nach Guangzhou spezielle Preise anzubieten.

Die Sonderaktion in Zusammenarbeit mit China Southern Airlines soll etwa 50.000 Fluggästen nutzen und konzentriert sich vor allem auf die Region Europa mit bedeutenden Luftverkehrs-Knotenpunkten wie Amsterdam, London, Paris und Frankfurt. Auch Besucher aus anderen Regionen wie Südamerika und Afrika können in den Genuss des Sonderangebotes kommen, sofern sie Anschlussflüge in Europa haben.

Die berechtigten Passagiere erhalten 10 Prozent Ermäßigung auf sämtliche Flüge der First Class, Business Class, Premium Economy und Economy Class mit China Southern Airlines von Europa nach Guangzhou bei Abflugdatum zwischen dem 10. Oktober und 10. November 2016. Das Angebot gilt unter anderem für die Verbindungen Paris-Guangzhou, London-Guangzhou, Amsterdam-Guangzhou und Frankfurt-Changsha-Guangzhou.

Erstmalige oder regelmäßige Besucher der Kanton-Messe, die sich anmelden und das Flugangebot erhalten, können One-Way-Tickets oder Hin- und Rückflüge zur Messe hin oder zurück mit einem Code buchen. Die Tickets sind erhältlich, solange der Vorrat reicht.

Um das Sonderangebot zu nutzen, führen Sie die folgenden Schritte durch:

1. Loggen Sie sich im E-Service Tool BEST auf der offiziellen Webseite der Kanton-Messe ein, http://invitation.cantonfair.org.cn/en. Für Neubesucher ist eine Anmeldung erforderlich. 2. Klicken Sie auf das Sonderangebot der China Southern Airlines und tragen Sie die benötigten Benutzerinformationen ein. 3. Sobald die Informationen abgesendet sind, erhalten Sie einen Code für das Sonderangebot. 4. Loggen Sie sich auf der offiziellen Webseite von China Southern Airline www.global.csair.com ein, um den Flug zu buchen und den Code für die zutreffende Preisermäßigung zu benutzen.

Registrierung, Buchung und Abflug sind in folgenden Zeiträumen möglich:

1. Ticketbuchung: vom 20. August bis zum 10. November 2016 2. Abflugdatum: zwischen 10. Oktober und 10. November 2016

Liu Quandong, stellvertretender Generaldirektor des Außenhandelsbüros der Kanon-Messe, sagte zu dem neuen Angebot: "Die Kanton-Messe hat in den vergangenen Jahren durchschnittlich 32.000 Besucher aus Europa angezogen, was in etwa 18 Prozent aller weltweiten Käufer entspricht. Wir arbeiten auf der ganzen Welt mit den führenden, internationalen Fluggesellschaften zusammen, darunter China Southern Airlines, um den Besuchern aus aller Welt besondere Vorteilsangebote bei Preis, Leistung und Routen zu machen, so dass diese günstiger reisen können."

Informationen zur Kanton-Messe

Die China Import and Export Fair, auch als Kanton-Messe bekannt, findet zweimal jährlich, im Frühling und Herbst, in Guangzhou statt. Die Messe blickt auf eine 60jährige Geschichte seit ihrer Gründung im Frühjahr 1957 statt und ist eine umfangreiche Ausstellung mit der längsten Tradition, dem höchsten Niveau sowie der umfangreichsten Bandbreite und Anzahl an Produkten, der vielfältigsten Besucherherkunft und dem größten Umsatz in China.

