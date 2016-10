Eva Habermann (40) in MYWAY: "Kleidergrößen und der Anspruch, perfekt zu sein, sind mir nicht so wichtig."

Cover MYWAY-Ausgabe 11/2016 / Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/106541 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/Bauer Media Group, MYWAY/MYWAY" Bild-Infos Download

Hamburg (ots) - Eva Habermann liebt die ganze Bandbreite, die das Leben bietet. In MYWAY (EVT 5.10.) spricht sie über ihre Erwartungen ans Leben, über Enttäuschungen und über das Genießen. Die 40-Jährige beschreibt sich selbst als durchweg positiv und offen gegenüber dem Leben: "Der Grundfunke, der mir mitgegeben wurde, ist optimistisch, positiv und offen." Vor allem sei sie jetzt mit 40 erst so richtig bei sich angekommen. "Früher habe ich mir oft Gedanken gemacht, ob ich so, wie ich bin, gut bin. Man muss für sich selbst herausfinden, was einem liegt. Zufriedenheit entsteht, wenn man weiß, wer und wie man wirklich ist, und nicht versucht, anderen nachzueifern. (...) Ich will mich auch nicht mehr nur anpassen, um ja nirgendwo anzuecken. Nein, ich habe mich von dem Gedanken verabschiedet, allen Menschen gefallen zu müssen."

Ihre Erwartungen an das Leben sind stets hoch und dies empfiehlt sie auch anderen. "Ich erwarte sehr viel vom Leben. Und diese Erwartungshaltung sollte man auf jeden Fall haben, finde ich. Dann bekommt man zumindest einen Teil von dem, was man sich erhofft." Dementsprechend ist ihr Lebensmotto auch "ich will!". Doch auch, wenn es mal nicht so gut läuft und die Blondine mit Enttäuschungen umgehen muss, bleibt sie stets positiv. "Ich glaube grundsätzlich immer noch an das Gute im Menschen, aber ich bin schon misstrauischer, als ich es mit 20 war. Sagen wir, ich habe mittlerweile ein gesundes Maß an Skepsis entwickelt, das auf Erfahrungem beruht und mich hoffentlich vor weiteren Enttäuschungen und Verletzungen schützt."

Dabei ist es auch wichtig, sich selbst regelmäßig etwas Gutes zu tun, findet die 40-Jährige. "Ich bin ein Genießer, esse sehr gern. Ich lasse es mir gern gut gehen und finde es erstrebenswert, auf sich achtzugeben. Glück ist neben Gesundheit doch das Wichtigste im Leben. Ich gönne mir auch mal eine Massage zur Entspannung. Kleidergrößen und der Anspruch, perfekt zu sein, sind mir nicht so wichtig."

