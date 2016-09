Finatem übernimmt Mehrheit an IT-Unternehmen dataWerks Gruppe

Frankfurt am Main (ots) -

- Beteiligung über den Fonds Finatem IV - Einstieg in den zukunftsträchtigen Bereich der Big-Data-Software unterstützt durch erfahrene Branchenexperten - Finanzierung der weiteren Expansion über Kapitalerhöhung

Finatem, eine unabhängige Beteiligungsgesellschaft mit Fokus auf den deutschen Mittelstand, hat über den von ihr verwalteten Fonds Finatem IV die Mehrheit an der dataWerks Gruppe in Seligenstadt übernommen und stellt weitere Mittel zur Finanzierung des angestrebten Wachstums zur Verfügung.

Das Unternehmen dataWerks entwickelt und vertreibt Business Intelligence-Lösungen im Bereich Big Data, um große digitale Datenmengen auszuwerten und zu analysieren. Die selbst entwickelte und zum Patent angemeldete Technologie ermöglicht die Verknüpfung einer unbegrenzten Anzahl von Datenquellen sowie den Zugriff in Echtzeit, bei deutlich niedrigeren Investitions- und Betriebskosten als etablierte Lösungen. Die dataWerks-Technologie kann somit nicht nur im IT-Umfeld von Großkonzernen sondern auch im Mittelstand moderne Datenanalysemethoden zur nachhaltigen Steigerung des Unternehmenserfolgs zur Verfügung stellen.

"Das Unternehmen verfügt über sehr großes Potential in einem rasant wachsenden Markt. Wir sind überzeugt davon, dass das Gründerteam von dataWerks, das als aktives Management signifikant beteiligt bleibt, dieses Potential realisieren wird", kommentiert Finatem Investment Manager Alexander Stein die Ausgangssituation.

"Die Beteiligung bei dataWerks ist für Finatem ein sehr interessanter Einstieg in den IT-Sektor und unterstreicht unseren breiten Investitionsansatz", ergänzt Daniel Kartje, Partner bei Finatem. "Wir werden das Unternehmen auf dem weiteren Wachstumskurs national und international aktiv mit Knowhow unterstützen. Dazu greifen wir zum einen auf unser umfangreiches Netzwerk in der deutschen Industrie zurück, zum anderen konnten wir für den Beirat namhafte Branchenexperten gewinnen, die uns bereits im Rahmen der Due Diligence begleitet haben. Weiteres Potential sehen wir außerdem durch die internationale Private Equity Allianz "Alliance for Global Growth", die Finatem mitgegründet hat."

Unternehmensprofil Finatem

Als unabhängige, partnergeführte Private Equity Gesellschaft mit Sitz in Frankfurt, investiert Finatem in Mehrheitsbeteiligungen vornehmlich in Deutschland, Österreich oder der Schweiz. Die Gesellschaft konzentriert sich auf Mittelstandsunternehmen mit einem Umsatz von EUR 25 Mio. bis EUR 125 Mio., die meist in traditionellen Industrien tätig sind und klares Wachstumspotential aufweisen. Mit seiner umfangreichen industriellen Erfahrung und dem internationalen Netzwerk als Mitbegründer der führenden Private Equity Allianz "Alliance for Global Growth" ist Finatem ein verlässlicher Partner für seine Portfoliogesellschaften und unterstützt sie, den Herausforderungen der Marktglobalisierung zu begegnen.

Pressekontakt:

Original-Content von: Finatem Beteiligungsgesellschaft, übermittelt durch news aktuell