NetComm Wireless und Ericsson präsentieren mit nbn(TM) die nächste Generation von Fixed Wireless

Sydney (ots/PRNewswire) - NetComm Wireless Limited (ASX: NTC), nbn und Ericsson haben eine Serie von LTE Fixed Wireless-Tests unter Alltagsbedingungen abgeschlossen, die den potentialen Upgrade-Pfad auf Breitbandgeschwindigkeiten von 1 Gigabit pro Sekunde (1 GBit/s) für australische Haushalte und Geschäftskunden auf dem nbn(TM) Fixed Wireless-Netzwerk aufzeigen.

Bei den gemeinsamen Tests wurden zum ersten Mal verschiedene superschnelle 1-GBit/s-Breitbandgeschwindigkeitsstufen demonstriert, die erfolgreich auf einem Fixed Wireless-Netzwerk bereitgestellt wurden. Bei dem Test wurde eine Spitzengeschwindigkeit von 1 GBit/s erreicht (Downstream). Bei separaten Gerätetests wurden Geschwindigkeiten von 400/55 MBit/s, 250/50 MBit/s und 100/40 MBit/s erreicht. Diese Ergebnisse zeigten die nächsten möglichen Schritte für nbn(TM) Fixed Wireless, das ab 2018 auf Basis der Netzwerktechnik von Ericsson und der neuesten Generation von Wireless Network Termination Devices (WNTDs), entwickelt von NetComm Wireless, als voll gemanagtes, kommerzielles nbn 100 Fixed Wireless-Produkt auf dem regionalen Markt angeboten wird.

Das nbn(TM) Fixed Wireless-Netzwerk unterscheidet sich insofern von einem Mobilfunknetz, als es eine Direktverbindung zwischen dem WNTD und der Infrastruktur von Ericsson herstellt, um die Kapazität zu erhöhen und eine konsistente Breitbandgeschwindigkeit und -leistung zu bieten, selbst in Spitzenzeiten des Datenverkehrs.

Das nbn(TM) Fixed Wireless-Netzwerk hat ausreichend Kapazität, um die zukünftigen digitalen Anforderungen Australiens auf regionaler Ebene zu unterstützen. Dabei kommen die Infrastruktur von Ericsson, WNTDs von NetComm Wireless und Snapdragon X16 LTE-Modems von Qualcomm zum Einsatz, um angesichts der wachsenden Nachfrage nach schnelleren Services die Übertragungsbandbreite und Erlebnisqualität der Endbenutzer zu optimieren.

"Das nbn(TM) Fixed Wireless-Netzwerk mit einer anfänglichen Download-Geschwindigkeit von 12 MBit/s liefert heute 50 MBit/s. Von möglichen 1 GBit/s für unsere Kunden im ländlichen und regionalen Raum konnten wir vor fünf Jahren nur träumen. Es ist ein echter Meilenstein zur Überbrückung der digitalen Kluft zwischen dem ausgedehnten regionalen Raum und den Stadtgebieten in Australien. Wir freuen uns zu sehen, dass die harte Arbeit im Bereich Fixed Wireless Früchte trägt", sagte Roy Brown, Leiter des Bereichs Wireless bei nbn.

"nbn hat gezeigt, dass mit Fixed Wireless-Geräten von NetComm Wireless Breitband-Rekordgeschwindigkeiten möglich sind, und wird schon im nächsten Jahr sein 100 MBit/s Fixed Wireless-Produkt vorstellen. Das sind ausgezeichnete Neuigkeiten für den regionalen Raum in Australien. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit Ericsson, um das weltweit führende nbn Fixed Wireless-Netzwerk voranzubringen", sagte Ken Sheridan, CEO von NetComm Wireless.

"Heute haben wir auf Basis des nbn TDD-Spektrums Gigabit LTE-Breitband unter Beweis gestellt, um höhere Datenübertragungsgeschwindigkeiten für Fixed Wireless-Kunden zu ermöglichen. Kunden im ländlichen und regionalen Raum werden von der bekannten Leistung von Umkreisnetzwerkgeräten profitieren, die speziell zur Erweiterung der vertrauenswürdigen Zone des Netzwerks konzipiert sind und einen zuverlässigen HF-Linkpfad zwischen der Basisstation und unserem Gerät liefern. Wir wollen nichts dem Zufall überlassen", sagte Steve Collins, Chief Technology Officer bei NetComm Wireless.

nbn(TM) Fixed Wireless stellt Kunden in genau definierten Reichweiten eine bestimmte Kapazität bereit. Die Zuverlässigkeit der Breitbandleistung basiert auf der Netzwerktechnik von Ericsson und den WNTDs von NetComm Wireless, um garantierten Durchsatz, verbindliche Bandbreite, netzwerktaugliche Diagnose, Servicequalität und Langlebigkeit unter rauen Umgebungsbedingungen sicherzustellen.

Das NetComm Wireless WNTD ist speziell auf Maximierung der Zellenleistung und Erhöhung der spektralen Effizienz ausgelegt und verfügt über eine integrierte Richtantenne (Flachantenne) mit fortschrittlicher MIMO-Technologie. Die Geräte bieten ausgeklügelte Leistungsmerkmale zur Carrier-Aggregation für eine insgesamte höhere Übertragungsbandbreite und Netzwerkkapazität. Die NetComm Wireless Indoor Unit versorgt das WNTD über das Ethernet mit Strom, damit Kunden eine ultraschnelle Breitbandverbindung zur Verfügung haben.

NetComm Wireless Limited (ASX: NTC) ist ein führender Entwickler von Technologien in den Bereichen Fixed Wireless Broadband und Wireless M2M/Industrial IoT sowie Fibre/Cable to the Distribution Point (FTTdp/CTTdp), die eine wichtige Grundlage für eine zunehmend vernetzte Welt bilden. Unser Ansatz "Listen. Innovate. Solve." unterstützt die individuellen Anforderungen führender Telekommunikationsunternehmen, Kernnetzanbieter, Systemintegratoren, Regierungen und Unternehmenskunden auf der ganzen Welt. Seit mehr als 35 Jahren entwickelt NetComm Wireless neue Generationen von weltweit neuartigen Datenkommunikationsprodukten und ist heute ein global anerkannter Innovator von Kommunikationstechnik. Die Hauptniederlassung von NetComm Wireless liegt in Sydney (Australien), und das Unternehmen unterhält Niederlassungen in den USA, Europa/GB, Neuseeland und Japan. Weitere Informationen unter: www.netcommwireless.com.

- nbn (das Unternehmen) wurde am 9. April 2009 als Designer, Konstrukteur und Betreiber des neuen Breitbandnetzwerks in Australien gegründet. - nbn verkündete heute die Ergebnisse seines nbn(TM) Fixed Wireless-Tests: http://www.netcommwireless.com/press-release/nbn-hi ts-record-1gbps-speeds-fixed-wireless-trial - Die nbn(TM) Fixed Wireless-Demo erreichte Spitzengeschwindigkeiten von 1100,41 MBit/s (Download) und 165,60 MBit/s (Upload). - Laut ABI Research wird der globale Markt für Fixed Wireless Broadband von 41 Millionen in 2016 bis 2022 auf 151 Millionen wachsen (kumulierte jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 30 %).

