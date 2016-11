NetComm Wireless wird FTTdp-Lieferant für nbn(TM) Fibre-to-the-Curb-Projekt

Sydney (ots/PRNewswire) - NetComm Wireless Limited (ASX: NTC) gibt hocherfreut die Unterzeichnung eines Liefervertrags für wichtige Ausrüstung und Dienstleistungen mit NBN Co Ltd (nbn(TM)) für die Versorgung des Unternehmens mit Fibre to the Distribution Point (FTTdpt)-Ausrüstung und den damit verbundenen Dienstleistungen bekannt.

Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20150320/183399LOGO

NetComm Wireless wird nbn(TM) FTTdp-Geräte mit 1 Port und 4 Ports liefern, die speziell für das Fibre-to-the-Curb (FTTC)-Projekt von nbn(TM) entwickelt wurden. Diese werden in den Telekommunikationsschächten an der Grundstücksgrenze installiert, um die vorhandenen Kupferleitungen der Haushalte an das Glasfasernetz anzuschließen. Auf diese Weise kann nbn(TM) ein Angebot an Dienstleistungen und Mehrwert anbieten und diese auf Anfrage per Fernzugriff aktivieren.

Auch wenn keine bestimmten Stückzahlen im Vertrag genannt werden, sind wir der Ansicht, dass es sich hierbei um einen wichtigen Vertrag für das Unternehmen handelt.

Peter Ryan, leitender Netzwerktechniker bei nbn, kommentierte:

"nbn ist sehr erfreut, dass NetComm Wireless als unser Technologiepartner mit an Bord ist, um die Fibre-to-the-Curb (FTTC)-Technologie in unser nbn(TM)-Netzwerk zu integrieren.

Wir haben FTTC im letzten Jahr getestet und sind sicher, dass wir diese Technologie jetzt in spezifischen Gebieten, basierend auf Kundenerfahrung, Bereitstellungseffizienz und Kosten, sinnvolle einsetzen können.

Durch die Bereitstellung von FTTC können wir nicht nur Geschwindigkeiten bis zu 100/40 MBit/s mit VDSL anbieten, sondern erhalten die Möglichkeit durch die in der Zukunft verfügbaren neuen Technologien noch höhere Geschwindigkeiten zu liefern.

nbn verfolgt bei der Bereitstellung des nbn(TM)-Netzwerks einen flexiblen und technologiebezogenen Ansatz. Wir sind überzeugt, dass wir mit dem Start der FTTC-Dienstleistungen ein großartiges Erlebnis für Endbenutzer liefern werden."

David Stewart, CEO und Geschäftsführer von NetComm Wireless, sagte:

"nbn(TM) ist eine wichtige, nationale Initiative und wir sind stolz darauf, Australier mit unserer innovativen Technologie zu versorgen. Unser Team hat diese FTTdp-Lösung speziell dafür entwickelt, das nbn(TM)-Netzwerk schneller und kostengünstiger auszubauen. Das Besondere und interessant dabei ist, dass unsere FTTdp Lösung breit gefächerte und globale Anwendungen besitzt. Aufgrund dessen werden weitere potenzielle Auslandspartnerschaften eröffnen - genauso wie wir es bereits mit der kabellosen Festnetzlösung von NetComm Wireless getan haben.

Wir haben erfolgreich unsere Techniktalente und Infrastruktur verstärkt, um das Wachstum zu meistern und qualitativ hochwertige Partnerschaften sowie Kontaktmöglichkeiten zu verfolgen. Der Abschluss dieses wichtigen Vertrags unterstreicht unsere Erfolgsbilanz und zeigt auf, dass wir die grundlegenden Fähigkeiten und Größe haben, um liefern zu können."

Informationen zu nbn

nbn wurde 2009 gegründet, um das neue Hochgeschwindigkeitsglasfasernetz in Australien aufzubauen und zu betreiben. Mit dem Ziel, Australien zu vernetzen und die digitale Kluft zu überwinden. nbn möchte vor allem gewährleisten, dass alle Australier so schnell wie möglich Zugriff auf schnelles Breitband zu erschwinglichen Preisen und so kostengünstig wie möglich erhalten. Um dieses Ziel zu erreichen, wurde nbn als Breitbandnetzwerk mit offenem Zugriff ausschließlich auf Vorleistungsebene strukturiert, das für alle Zugriffssuchenden zu gleichen Bedingungen verfügbar ist. Dies soll für einheitliche Wettbewerbsbedingungen auf dem australischen Telekommunikationsmarkt und für einen echten und belebenden Wettbewerb innerhalb der Branche sorgen. nbn ist gemäß dem Corporations Act 2001 und dem PGPA Act ein staatliches Unternehmen.

Informationen zu NetComm Wireless

NetComm Wireless Limited (ASX: NTC) ist ein führender Entwickler von drahtlosem Festnetzbreitband, drahtlosem Machine-to-Machine (M2M)-IoT/Industrie 4.0 und FTTdp/CTTdp-Technologien (Fibre / Cable to the distribution point), die eine wichtige Grundlage für eine zunehmend vernetzte Welt bilden. Getreu unserem Motto "Zuhören. Innovieren. Lösen." liefern wir Lösungen für die einmaligen Anforderungen führender Telekommunikationsunternehmen, Kernnetzanbieter, Systemintegratoren, Regierungs- und Unternehmenskunden weltweit. Seit über 35 Jahren hat NetComm Wireless neue Generationen von weltweit neuartigen Datenkommunikationsprodukten entwickelt und ist heute ein global anerkannter Innovator im Bereich der Kommunikationstechnologie. Neben seiner Zentrale in Sydney (Australien) unterhält NetComm Wireless Niederlassungen in den USA, Europa/UK, Neuseeland und Japan. Weitere Informationen finden Sie unter www.netcommwireless.com.

Pressekontakt:

Original-Content von: NetComm Wireless, übermittelt durch news aktuell