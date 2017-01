Frankfurt am Main (ots) - Die AGF firmiert seit Jahresanfang als Arbeitsgemeinschaft Videoforschung GmbH und geht in neuer Gesellschaftsform und mit zukunftsfähigem Lizenzmodell an den Markt. Zudem wurde der Gesellschafterkreis ausgeweitet: WeltN24 und und Sky Deutschland stehen kurz vor dem Eintritt in die neu gegründete AGF Videoforschung GmbH. Die Geschäftsführung hat Willibald Müller am 1.1.2017 übernommen. Zeitgleich hat die AGF ein neues Lizenzmodell eingeführt, das im Sinne der einheitlichen Konvergenzmessung TV- und Streamingdaten in einem System integriert.

WeltN24 und Sky werden jeweils zehn Prozent an der AGF Videoforschung GmbH übernehmen. Die bisherigen Gesellschafter ARD, Mediengruppe RTL Deutschland, ProSiebenSat.1 Media und ZDF halten zum Start der AGF Videoforschung GmbH die übrigen Anteile. Die AGF Videoforschung GmbH ist zudem mit weiteren Unternehmen bereits in konkreten Gesprächen über eine gesellschaftsrechtliche Beteiligung und darüber hinaus offen für die Mitwirkung weiterer Marktteilnehmer aus dem linearen und nonlinearen Bewegtbildbereich.

Die Struktur der AGF Videoforschung GmbH umfasst einen Aufsichtsrat, in dem die Gesellschafter sowie OWM und OMG vertreten sind, und einen Forschungsbeirat, der die AGF-Geschäftsführung in allen methodischen und technischen Fragen der Reichweitenmessung berät. Damit führt die AGF Videoforschung GmbH auch in der neuen Struktur die Prinzipien eines Joint Industry Committee (JIC) fort - unter Einbeziehung aller Marktteilnehmer und -partner, die am Standard für die Messung von Bewegtbild mitwirken.

Martin Berthoud, Vorsitzender des bisherigen AGF-Vorstands: "Mit der Gründung der AGF Videoforschung GmbH und der Aufnahme weiterer Gesellschafter reformieren wir die AGF grundlegend und geben ihr eine zukunftsfähige Struktur. Unsere wichtigste Aufgabe besteht nun darin, dem Markt die Ergebnisse unserer Konvergenzmessung kontinuierlich, effizient und in der bewährten methodischen Qualität zur Verfügung zu stellen."

Uwe Storch, OWM-Vertreter im bisherigen AGF-Vorstand: "Die OWM unterstützt die neue AGF Videoforschung GmbH in ihrem Bemühen, den deutschen Marktstandard für die Bewegtbildmessung effektiver voranzubringen, als auch hinsichtlich der notwendigen Öffnung für weitere relevante Anbieter im Markt."

Monika Baldauf, für die OMG im bisherigen AGF-Vorstand: "Die Aufgaben der AGF brauchen eine zukunftsweisende Organisationsstruktur, um die Herausforderungen finanzieller und methodischer Art zu bestehen."

Dr. Torsten Rossmann, Geschäftsführer WeltN24: "Wir freuen uns, ab dem Jahr 2017 als Gesellschafter an der Entwicklung der AGF Videoforschung GmbH als wichtiges Joint Industry Committee für den gesamten Bewegtbildmarkt mitzuarbeiten. Mit der Erweiterung des Gesellschafterkreises um kleinere Sendeunternehmen vertritt die AGF Videoforschung künftig das gesamte Interessenspektrum des TV-Marktes."

Marcello Maggioni, Chief Commercial Officer und Mitglied der Geschäftsleitung Sky Deutschland: "Wir begrüßen die Entscheidung der Arbeitsgemeinschaft Videoforschung sehr, sich für neue Gesellschafter sowie für die Entwicklung zukunftsweisender, neuer Messverfahren zu öffnen. Als künftiger Gesellschafter sehen wir es als eine unserer zentralen Aufgaben, die Implementierung plattformübergreifender Messmethoden mit voranzutreiben. Dazu bringen wir unser Know-how und unsere Erkenntnisse aus der Sky eigenen Multiscreen-Plattform-Messung Sky 360 und dem 15.000-Haushalte-Panel mit ein."

Zur AGF Videoforschung

Die AGF Videoforschung ist der Zusammenschluss der Sender ARD, Mediengruppe RTL Deutschland, ProSiebenSat.1 Media, Sky Deutschland, ZDF und WeltN24 zur gemeinsamen Durchführung und Weiterentwicklung der kontinuierlichen quantitativen Erfassung der Nutzung von Bewegtbildinhalten in Deutschland einschließlich der Erhebung und Auswertung der Daten. Sie entwickelt ihr Instrumentarium mit einem mehrstelligen jährlichen Millionenbetrag kontinuierlich weiter, um dem Markt täglich verlässliche Daten über die Nutzung von Bewegtbildinhalten zu liefern. Neben den Gesellschaftern wirken Lizenznehmer, Werbungtreibende und die Mediaagenturen aktiv an der Gestaltung der Messung und Forschung in der AGF Videoforschung mit.

Pressekontakt:

Original-Content von: AGF, übermittelt durch news aktuell