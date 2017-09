Trina Solar von Bloomberg als bester bankfähiger Modullieferant eingestuft

Changzhou, China (ots/PRNewswire) - Bankfähigkeit erneut von 100 % der Banken, Investoren und Branchenexperten bestätigt

Trina Solar Limited ("Trina Solar" oder das "Unternehmen"), ein weltweiter Marktführer für Photovoltaik-Module, Photovoltaik-Lösungen und dazugehörige Dienstleistungen, erhielt eine herausragende Bewertung im jüngsten Bankfähigkeitsbericht für Modulhersteller, der von Bloomberg New Energy Finance (BNEF) veröffentlicht wurde. Nachdem Trina Solar im vorherigen Bericht von 2016 den Spitzenplatz in seiner Branche erreichte, wurde das Unternehmen zum wiederholten Male von 100 % der an der BNEF-Umfrage teilnehmenden Banken, EPCs, Berater and Branchenexperten als bankfähig eingestuft.

Für seinen globalen Bankfähigkeitsbericht hat Bloomberg New Energy Finance diverse Banken, EPCs, unabhängige Stromproduzenten und unabhängige technische Due-Diligence-Firmen befragt, welche Modulmarken für Photovoltaik (PV) sie als bankfähig ansehen. Bankfähig bedeutet laut Definition des BNEF-Reports, die Bereitschaft einer Bank, ein regressloses Darlehen für ein Projekt zu vergeben, das PV-Module einer bestimmten Marke verwendet. Banken entscheiden in der Regel positiv über die Kreditvergabe an ein PV-Projekt, wenn sie von der Produktqualität der Module überzeugt sind und wenn der Hersteller finanziell gut dasteht, so dass er für die Produktgarantie einstehen kann. Die Teilnehmer der aktuellen Studie verfügen über ca. 15 GW an finanzierten oder eigenen Kapazitäten in PV-Projekten und mehr als 100 GW an Kapazitäten, die von technischen Beratungsfirmen geprüft werden.

"Dieses hervorragende Ergebnis bestätigt das permanente Bestreben von Trina Solar in den Bereichen Produktqualität und Zuverlässigkeit, Spitzenleistung, Innovation und solides Finanzmanagement", sagt Rongfang Yin, Vice President Global Sales & Marketing bei Trina Solar. "Wir sind sehr stolz darauf, dass wir in diesem renommierten BNEF-Branchenreport den Spitzenplatz halten konnten, besonders weil dieses Rating von Banken, Investoren und anderen Akteuren stammt, die sich intensiv mit der Finanzierung von PV-Projekten beschäftigen." Yin weiter: "Es ist beruhigend zu sehen, dass sich Kontinuität auf lange Sicht auszahlt und Vertrauen in Trina Solar entsteht, während einige Premium-Markenkonkurrenten in puncto Bewertung ihrer Bankfähigkeit auf der Strecke bleiben."

Entsprechend dem Vertrauen in die Bankfähigkeit von Trina Solar zeigt auch der jüngste BNEF-Bericht, dass das Unternehmen mit etwa 3 GW Modulen weltweit das größte Volumen an darlehensfinanzierten Projekten unter allen c-Si-Modulherstellern im BNEF-Desktop aufweist.

