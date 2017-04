Trina Solar erhält Auftrag über 20 MW beidseitige PERC-Solarmodule "DUOMAX Twin"

Beijing (ots/PRNewswire) - Trina Solar Limited ("Trina Solar" oder das "Unternehmen"), ein weltweit führender Anbieter von Photovoltaik-Modulen, Photovoltaik-Lösungen und dazugehörigen Dienstleistungen, gibt einen Liefervertrag über Solarmodule mit 20 MW seines neu lancierten Produkts DUOMAX Twin bekannt - eines beidseitigen Moduls, das mit PERC- und Dual-Glas-Technologie konstruiert ist.

Im Rahmen des Kaufvertrags lieferte Trina Solar 20 MW seiner DUOMAX Twin (72 Zellen) mit einem Leistungsbereich zwischen 340-350 W an ein Projekt (das "Projekt"), das sich in Golmud, Qinghai in China befindet. Die Lieferung wurde am 20. April 2017 abgeschlossen.

DUOMAX Twin ist die jüngste Innovation von Trina Solar, die hocheffiziente, monokristalline beidseitige PERC-Energietechnologie und Dual-Glas-Technologie kombiniert und auf diese Weise die Erzeugungskapazität des Systems effektiv steigert. Der auf der Rückseite generierte Strom erreicht bis zu 25 % mehr Energieausbeute in einem breiten Spektrum von Umgebungen. Außerdem ist DUOMAX Twin für vielfältige Einsatzgebiete geeignet und wird für Projekte wie Großkraftwerke, Solarprojekte in der Landwirtschaft, solarbetriebene Fischzuchtbetriebe und weitere genutzt. Das Produkt ist insbesondere bei Verwendung in Gegenden mit hoher diffuser Sonneinstrahlung äußerst effizient, beispielsweise für Projekte in sandigem Gelände, bei Wasseroberflächen, an zirkumpolaren Breitengraden, in schneereichen Gebieten sowie als Solarleitplanken auf Autobahnen und Schnellstraßen.

Das Projekt liegt in einem sandigen Gebiet mit hoher diffuser Lichteinstrahlung, was ideale Bedingungen für die DUOMAX Twin darstellt. Neben dem direkten Sonnenlicht, das auf der Vorderseite der Module absorbiert wird, nimmt die Rückseite reflektiertes Licht vom Boden und gestreutes Licht aus der Umgebung auf. Darüber hinaus wird das Projekt auch mit Trackern ausgestattet, durch die die Rückseite der DUOMAX Twin Module mehr Sonnenenergie einfangen können, indem sie sich entsprechend der Tracker bewegen.

Yin Rongfang, Vice President von Trina Solar und Leiter der Abteilung Global Sales & Marketing, sagte: "Das ist der erste Auftrag über DUOMAX Twin nach der Einführung auf dem Markt Ende März und wir möchten unseren Kunden für ihr Vertrauen danken. In diesem Jahr wird die Marktaufstellung für DUOMAX Twin weiter ausgebaut und die Zahl der Verkäufe wird kontinuierlich steigen. Derzeit gehen mehr und mehr Aufträge aus aller Welt ein. Auch in Zukunft werden wir uns weiter konsequent für technologische Innovationen einsetzen und unseren strategischen Partnern weltweit noch mehr echte LCOE-Werte, d. h. niedrige Stromgestehungskosten, liefern."

