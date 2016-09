Heliatek schließt 80 Mio. Euro Finanzierungsrunde

Dresden, Deutschland (ots/PRNewswire) - Ziel sind der Aufbau einer Produktion im Industriemaßstab und die weltweite Marktentwicklung

Heliatek, der weltweit führende Hersteller organischer Photovoltaik, hat 80 Millionen Euro eingeworben, um sein Fertigungsvolumen auf eine Jahreskapazität von 1 Million m² zu erweitern. Die Finanzierung setzt sich aus Eigenkapital in Höhe von 42 Millionen Euro, Darlehen über 20 Millionen Euro und circa 18 Millionen Euro an Fördermitteln zusammen.

(Photo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20160920/410009 )

"Wir sind sehr stolz, diese Finanzierungs-runde erfolgreich abgeschlossen zu haben. So können wir unsere weltweite Führungsposition im Bereich der organischen Solarfolien weiter ausbauen und die nächste Phase unserer Unternehmensexpansion beginnen. Wir werden mit Hilfe unserer Technologie die dezentrale Energieerzeugung an Fassaden von Industrie- und Gewerbebauten ermöglichen," erklärt Thibaud Le Séguillon, Heliatek CEO. "Wir verfolgen klar unsere Strategie, weltweit einen BIOPV-Markt (gebäudeintegrierte organische PV) zu schaffen, indem wir zukünftig große Mengen unseres HeliaFilm® an unsere Kunden in der Bau- und Baumaterial-Branche liefern," fügt er hinzu.

Die Finanzierungsrunde wird von innogy SE angeführt, einem der führenden europäischen Energieunternehmen. Zu den weiteren, neuen Investoren gehören auch ENGIE, BNP Paribas und die CEE Group - eine Investment-gesellschaft der Lampe Equity Management, die sich auf erneuerbare Energien spezialisiert hat. Die bestehenden Kapitalgeber AQTON SE, BASF Ventures, eCAPITAL AG, HTGF, Innogy Venture Capital, TUDAG und Wellington Partners nehmen ebenfalls an dieser Runde teil.

Die Europäische Investitionsbank (EIB) gewährt Heliatek über das "InnovFin-Programm (EU Finance for Innovators)" einen Kredit von 20 Millionen Euro. Dieses Programm ist eine gemeinsame Initiative der EIB in Zusammenarbeit mit der Europäischen Kommission innerhalb von Horizon 2020.

Das Unternehmen hat sich außerdem für die neu entwickelte "KETs Pilot Lines project" Technologie- und Innovationsförderung beworben, die durch den Freistaat Sachsen vergeben und vom Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) finanziert wird. Es werden Fördermittel bis zu 18 Millionen Euro während der Projektlaufzeit erwartet.

Heliatek plant, die neue Fertigungsanlage am Standort in Dresden innerhalb der kommenden 18 Monate zu installieren. Die Anlage besitzt bei voller Auslastung eine Kapazität von 1 Million Quadratmeter Solarfolien pro Jahr. Gleichzeitig wird das Unternehmen mit der weltweiten Vermarktung seiner HeliaFilm® -Produkte für die Baumaterial- und Automobilbranche fortfahren. Diese Entwicklungen schaffen voraussichtlich mehr als fünfzig neue High-Tech-Arbeitsplätze in Sachsen.

Heliatek wurde während der Transaktion von Rothschild Global Advisory beraten.

HeliaFilm® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Heliatek GmbH.

Heliatek http://www.heliatek.com

innogy SE http://www.innogy.com

BNP Paribas http://www.bnpparibas.com

CEE http://www.cee-group.de

ENGIE http://www.engie.com

European Investment Bank http://www.eib.org/press

Cornelia Jahnel, Heliatek GmbH, Tel: +49-351-213-034-421, cornelia.jahnel@heliatek.com

Nigel Robson, Vortex PR, Tel +44-1481-233080, nigel@vortexpr.com

Original-Content von: Heliatek GmbH, übermittelt durch news aktuell