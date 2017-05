Eurovision Song Contest: Keine Chance für Levina - Buchmacher erwarten Sieg von Italien

Wien (ots) - Francesco Gabbani bleibt mit seinem Lied "Occidentali's Karma" auch nach den beiden Halbfinals klarer Favorit der Buchmacher des Sportwettenanbieters bwin für den Sieg beim Eurovision Song Contest. Mit einer Quote von 2,30 steht der Vertreter Italiens auch nach den starken Performances von Belgien und Schweden im ersten Halbfinale und von Rumänien und den Niederlanden im zweiten Halbfinale unangefochten auf Platz eins. Gabbani sorgte bereits bei seinem Auftritt auf dem legendären Sanremo-Festival mit einem als Gorilla verkleideten Tänzer und seinem Uptempo-Italo-Pop für Furore.

Leer ausgehen dürfte hingegen auch dieses Jahr wieder Deutschland. Die deutsche Vertreterin Levina mit ihrem Song "Perfect Life" kann die Buchermacher nicht überzeugen. Mit einer Quote von 101,00 für den Sieg findet sich Deutschland auf Platz 18 im hinteren Mittelfeld und muss sich hinter Länder wie Australien, Frankreich oder Moldawien einreihen. Sollte Deutschland erneut den letzten Platz wie im letzten Jahr belegen, erhält man für diese Wette immerhin den dreifachen Einsatz zurück (Quote für den letzten Platz: 3,00). Optimisten können hingegen auf eine Platzierung unter den Top-10 wetten und ihren Einsatz damit verzehnfachen (Quote für Deutschland unter den Top-10: 10,00).

Sehr gute Chancen räumt bwin auch Portugal (Quote: 3,10) und Bulgarien (Quote: 5,25) ein. Wobei gerade der Portugiese Salvador Sobral mit seiner Jazz-Ballade "Amor pelos dois" durch seinen gefühlvollen Auftritt gegen die tierische Show aus Italien punkten könnte.

Insgesamt stehen ESC-Fans bei bwin 92 Wetten zur Auswahl. Neben den Wetten auf den Gesamtsieger können Head-to-Head Wetten abgeschlossen werden. Hier lässt auf ausgewählten Duelle zwischen zwei Länder, zum Beispiel Portugal (Quote: 2,10) vs. Italien (Quote: 1,65), wetten. Außerdem gibt es Wetten zu Top-10 Platzierungen und weitere Spezialwetten zu Deutschland.

Quoten der Top-Favoriten für den Gesamtsieg

1. Italien 2,30 2. Portugal 3,10 3. Bulgarien 5,25 4. Schweden 21,00 5. Belgien 21,00

Alle Wetten und aktuellen Quoten zum Eurovision Song Contest 2017 finden Sie unter: http://ots.de/BFKVp

