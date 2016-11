US-Wahl: Clinton klare Favoritin bei den Buchmachern

München (ots) - Während der Ausgang des US-Wahlkampfs im Auge vieler politischer Beobachter noch schwer einschätzbar ist, steht der Favorit bei den Buchmachern eindeutig fest: Laut Wettanbieter bwin ist Hillary Clinton mit einer Siegquote von 1,17 klare Favoritin der Buchmacher im US-Wahlkampf, Donald Trump liegt mit einer Siegquote von 5,00 deutlich abgeschlagen hinter Clinton. Bei einem Einsatz von 10 Euro würden bei einer richtigen Wette auf Clinton 11,70 Euro, im Falle eines Wahlsiegs von Trump 50 Euro für den gleichen Einsatz ausgezahlt.

