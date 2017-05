Eine weitere Innovation von Turkish Airlines für ihre Flüge in die USA und das Vereinigte Königreich

Istanbul (ots/PRNewswire) - Die weltweit tätige Fluggesellschaft führt für die Passagiere der Business Class auf diesen Flügen ihr neuestes Angebot für Laptops an Bord ein.

Die größte und teilstaatliche nationale Fluggesellschaft hat ab heute damit begonnen, ihren Passagieren der Business Class auf Flügen in die USA Laptops anzubieten. Für ihre in das Vereinigte Königreich reisenden Business Class-Passagiere wird sie das gleiche Angebot einführen, und zwar ab dem 12. Mai 2017.

Mithilfe dieses neuen Service können die betreffenden Passagiere nahtlos ihre persönlichen, per Laptop zu erledigenden Dinge über den Wolken fortsetzen, und für die Unterhaltung an Bord steht ihnen unser System "Planet" zur Verfügung.

Im Rahmen dieser neuen Praxis können jene Passagiere, die ihre Laptops vor dem Flug bei den autorisierten Mitarbeitern von Turkish Airlines abgeben, bei den Flugbegleitern einen Laptop anfordern, um dann mit diesem während des Fluges ihre geschäftlichen oder persönlichen Dinge fortzusetzen.

Diese Laptops können durch entsprechendes Umklappen ebenfalls als Tablets mit Touchscreen verwendet werden und verfügen über ein hochwirksames Sicherheitssystem, das die persönlichen Informationen/Arbeiten der Passagiere schützt, indem es beim Abschalten des Notebooks solche Daten im gesamten System endgültig löscht. Für die Passagiere ist es sehr einfach, gegebenenfalls zuvor ihre persönlichen Arbeiten auf einen USB-Stick zu kopieren.

Über Turkish Airlines:

Das Star-Alliance-Mitglied Turkish Airlines wurde 1933 mit einer Flotte von fünf Flugzeugen gegründet und ist heute eine 4-Sterne-Fluglinie mit einer Flotte von 337 Flugzeugen (Passagier- und Frachtmaschinen), die 299 Zielorte weltweit anfliegen, 49 davon im Inland. In der Skytrax-Umfrage von 2016 erhielt Turkish Airlines zum sechsten Mal in Folge den Titel "Europe's Best Airline" und zum achten Mal in Folge den Titel "Best Airline in Southern Europe". 2010 hatte Turkish Airlines den weltweiten Titel "Best Economy Catering Service", 2013 und 2014 den weltweiten Titel "Best Business Catering Service" und in der letztjährigen Umfrage die Titel "Best Business Class Lounge Dining" und "Best Business Airline Lounge" erhalten und wurde auch in diesem Jahr wieder für die "Beste Business Class Dining Lounge" und das "Beste Business Class On-Board Catering" weltweit ausgezeichnet. Weitere Informationen über Turkish Airlines finden Sie auf der offiziellen Website http://www.turkishairlines.com oder den Social-Media-Konten auf Facebook, Twitter, Youtube, Linkedin und Instagram.

