Turkish Airlines begeisterte zum Super Bowl mit einem neuen Werbefilm mit Morgan Freeman

Köln, Deutschland (ots/PRNewswire) - Turkish Airlines, Europas beste Airline*, präsentierte zum ersten Mal den neuen Werbefilm (https://www.youtube.com/watch?v=p_gv6fRejLM) mit Oscar-Preisträger Morgan Freeman. Die Premiere des Videos wurde im Rahmen des Super Bowl am 5. Februar gefeiert.

Zur Zusammenarbeit mit dem Oscar-Preisträger, Regisseur, Synchronsprecher und Pilot Morgan Freeman äußert sich M. Ilker Ayci, Vorstandsvorsitzender bei Turkish Airlines: "Wir fliegen weltweit nicht nur mehr Länder an als jede andere Fluggesellschaft, sondern sind auch immer darauf bedacht, unseren Fluggästen das bestmögliche Flugerlebnis zu bieten. Im Rahmen unserer globalen Wachstumsstrategie werden wir alles daran setzen, noch mehr Flugziele in unser Streckennetz aufzunehmen. Dabei stehen wir für Innovation in allen Bereichen und streben kontinuierlich nach dem Besten. Wir sind sehr zufrieden mit dem überwältigenden Feedback zu unseren Werbekampagnen. Die neue Kampagne mit Morgan Freeman ist schon jetzt ein Riesenerfolg und wir glauben, dass die Zusammenarbeit mit Freeman dem Image und der Wahrnehmung von Turkish Airlines auf der ganzen Welt zugutekommt."

Morgan Freeman erklärte: "Als lizenzierter Pilot habe ich ein besonderes Interesse am Fliegen und ich weiß, dass Turkish Airlines durchweg für seine einzigartigen Angebote und innovativen Services ausgezeichnet wird. Außerdem ist das Essen on-board sowie in der Lounge exzellent. Es ist eine Ehre, mit solch einer prestigeträchtigen Fluggesellschaft zu arbeiten, die weltweit mehr Länder anfliegt als jede andere."

Regie führte der bekannte Filmemacher Matthias Zentner, der bereits viel Erfahrung bei zahlreichen anderen Produktionen für große internationale Marken sammeln konnte. Der aktuelle Werbefilm von Turkish Airlines wurde in Los Angeles innerhalb von zehn Stunden mit einem Team aus 101 Mitarbeitern abgedreht und wird nun in 16 verschiedenen TV-Kanälen und durch die größten Medienunternehmen in vier Kontinenten weltweit ausgestrahlt.

Zum letztjährigen Super Bowl hat Turkish Airlines das Werbevideo zu "Batman v Superman: Dawn of Justice", einen der populärsten Filme des vergangenen Jahres, mit weltberühmten Darstellern wie Ben Affleck, Henry Cavill und Jesse Eisenberg vorgestellt.

Die Werbekampagne mit Morgan Freeman wird in allen Ländern gezeigt, die Turkish Airlines anfliegt.

Während des Super Bowl bot Turkish Airlines ein Echtzeit-Twitter-Spiel mit dem Hashtag #widenyourworld an und verloste 20 kostenlose Business-Class-Flugtickets.

* Skytrax Umfrage 2016: "Best Airline in Europe"

Über Turkish Airlines:

Turkish Airlines fliegt weltweit mehr als 290 Destinationen in 117 Ländern mit einer Flotte von 335 Flugzeugen an. In Deutschland fliegt Turkish Airlines bis zu 380 Mal wöchentlich ab Berlin, Bremen, Friedrichshafen, Hamburg, Hannover, Düsseldorf, Karlsruhe/Baden-Baden, Köln, Leipzig, Frankfurt, Stuttgart, Nürnberg, München und Münster/Osnabrück in die Türkei und bietet über das Drehkreuz Istanbul Atatürk International Airport ideale Anbindungen in den Nahen und Mittleren Osten, nach Afrika und Asien.

Turkish Airlines ist eine der am dynamischsten wachsenden Fluggesellschaften der Welt und für ihre hervorragende Qualität vielfach ausgezeichnet. 2016 wurde sie zum sechsten Mal in Folge zur "Best Airline in Europe" gewählt sowie zum achten Mal zur "Best Airline in Southern Europe". Gleichzeitig wurde sie erneut mit den Preisen "World's Best Business Class Airline Lounge" und "World's Best Business Class Lounge Dining" gekürt. Turkish Airlines ist Mitglied der Star Alliance. Weitere Informationen unter http://www.turkishairlines.de

