Turkish Airlines fliegt Sansibar an

Sansibar, Tansania (ots/PRNewswire) - Turkish Airlines fliegt mehr Ziele als jede andere Fluggesellschaft der Welt an und erreicht 50 Orte in Afrika

Turkish Airlines hat heute seine Flüge zwischen Istanbul und Sansibar aufgenommen. Mit dem Neuzugang Sansibar fliegt Turkish Airlines nun 293 Zielorte weltweit an, von denen 50 in Afrika liegen. Dazu gehören die ostafrikanischen Ballungsräume Dar es Salaam, Kilimanjaro und Sansibar, Nairobi, Mogadischu, Dschibouti, Asmara, Addis Abeba, Kigali und Entebbe.

(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20161024/431899 )

(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/448780/Turkish_Airlines.jpg )

Flug TK567 bietet eine Direktverbindung zum Istanbul Atatürk Airport, von dem aus die Passagiere bequem internationale Hauptziele wie Frankfurt, Maskat, München, Dubai, Paris, London, Mailand, Amsterdam, Zürich, Bombay, Kopenhagen, Stockholm, Rom, Brüssel, Berlin, Wien, Hamburg, Tel-Aviv, Düsseldorf und Prag erreichen können.

Ahmet Olmustur, Marketingleiter bei Turkish Airlines, sagte: "Turkish Airlines ist stolz darauf, Menschen um die Welt zu befördern, damit sie neue Kulturen erleben, Ideen austauschen und Erinnerungen schaffen können, die ihnen ein Leben lang erhalten bleiben. Wir freuen uns über die Eröffnung der neuen Route nach Sansibar, einem wirklich erstaunlichen Ort. Wir streben ständig nach Möglichkeiten, unser Flugnetz zu erweitern, und freuen uns darauf, in naher Zukunft neue Passagiere auf ihrem Weg nach Sansibar begrüßen zu können."

Den Flugplan können Sie unter http://www.turkishairlines.com abrufen oder in jedem Büro von Turkish Airlines erfragen.

Informationen zu Turkish Airlines:

Das 1933 mit einer Flotte von fünf Flugzeugen gegründete Star Alliance-Mitglied Turkish Airlines ist eine 4-Sterne-Airline, die heute eine Flotte mit 334 Passagier- und Frachtflugzeugen betreibt und 293 Flugziele weltweit ansteuert, darunter 224 internationale und 49 inländische Zielorte. In einer Umfrage von Skytrax im Jahr 2016 ist Turkish Airlines zum sechsten Mal in Folge zu "Europas Bester Airline" und zum achten Mal in Folge zur "Besten Airline Südeuropas" gekürt worden. Turkish Airlines wurde 2010 für "Besten Economy-Catering-Service" weltweit sowie 2013 und 2014 "Besten Business-Catering-Service" und in der letztjährigen Umfrage für "Bestes Essen in der Business-Class-Lounge", "Beste Business-Airline-Lounge" ausgezeichnet; in diesem Jahr dann wurde es erneut mit Preisen für "Bestes Essen in der Business-Class-Loung" und "Bestes Business-Bord-Catering-" bedacht. Weitere Informationen zu Turkish Airlines finden Sie auf seiner offiziellen Website http://www.turkishairlines.com oder seinen sozialen Netzwerk-Accounts bei Facebook (https://www.facebook.com/turkishairlines), Twitter (https://twitter.com/TurkishAirlines), Youtube (https://www.youtube.com/user/TURKISHAIRLINES), Linkedin (https://www.linkedin.com/company/turkish-airlines) und Instagram (http://www.instagram.com/turkishairlines).

Turkish Airlines Inc. Büro für Öffentlichkeitsarbeit Tel.: +90 (212) 463 63 63 - 11153 / 11173 Fax: +90 (212) 465 20 78 press@thy.com

Original-Content von: Turkish Airlines, übermittelt durch news aktuell