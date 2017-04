Gesundheitsschädigung und Tod durch Dieselabgase: eine Folge von Korruption

Bad Dürrheim (ots) - Was mit der Volkswagen-Dieselabgasaffäre im September 2015 begann, hat sich inzwischen zu einem viel umfassenderen Skandal entwickelt. Das Versagen der Politik ist konsequent:

- Führende deutsche Politiker lobbyieren in Brüssel gegen strengere Abgasgrenzwerte und Messverfahren. - Gesetze für die Ahndung von Abgasbetrug fehlen (unter Verletzung von EU-Recht), sodass der Betrug in Deutschland nicht bestraft werden kann. - Schon mindestens seit 2004 den Behörden vorliegende Hinweise auf Abgasbetrug konnten nicht verfolgt werden, da solche Dinge für Beamte "Tretminen" darstellen, also ihre Karriere gefährden. - Der Bundesverkehrsminister verteidigt betrügerische Machenschaften von Herstellern, als wäre er deren Rechtsanwalt. - Die Bundesregierung unternimmt nichts, um geschädigten Verbrauchern zu Entschädigungen zu verhelfen - etwa durch Einführung von Sammelklagen. - Notmaßnahmen wie Fahrverbote in Situationen extremer Luftverschmutzung werden durch den Bundesverkehrsminister boykottiert.

Die Folgen dieser Politik sind massiv. Unzählige Menschen - auch Kinder - leiden vor allem unter Atemwegserkrankungen. Von einer hohen Zahl vorzeitiger Todesfälle, die es ohne diese Politik nicht gäbe, ist auszugehen. Und die deutsche Industrie nimmt großen Schaden dadurch, dass ihr Ruf weltweit beschädigt wird. Für manche Autohersteller könnte die Situation sogar existenzbedrohend werden.

Gleichzeitig ist bekannt, dass Politiker ihre Parteien maßgeblich von der Autoindustrie finanzieren lassen und auch persönlich oft z. B. von lukrativen Aufsichtsratsposten profitieren.

Das vermeidbare Leiden und Sterben vieler Menschen muss also als Korruptionsproblem erkannt werden: Politiker, die unter dem massiven Einfluss skrupelloser Lobbyisten stehen, orientieren sich konsequent nur noch an Partikularinteressen und verraten die Interessen der Allgemeinheit.

Ein ausführlicherer Text steht auf der Website des RP-Energie-Lexikons (https://www.energie-lexikon.info/rp-energie-blog_2017_04_18.html).

Dieses enthält als Hintergrundinformationen auch eine Vielzahl fundierter Lexikonartikel in Bereichen wie Luftschadstoffe, Klimaschutz und Motortechnik. Blog-Artikel bringen dazu noch Beiträge zu öffentlichen Diskussionen und erklären interessante Zusammenhänge. Angeboten wird dieses Werk von einem Energieexperten, der völlig unabhängig von Lobby-Interessen und Parteipolitik arbeitet.

Pressekontakt:

Original-Content von: RP Photonics Consulting GmbH, übermittelt durch news aktuell