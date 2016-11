BILLY ELLIOT - THE MUSICAL erstmals in Deutschland

Billy Elliot - The Musical mit Lewis Smallman in der Titelrolle. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/105419 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/Mehr! Entertainment GmbH/Alastair Muir" Bild-Infos Download

Hamburg (ots) - Die englischsprachige Originalproduktion vom Londoner West End ist vom 28. Juni bis 23. Juli 2017 exklusiv im Mehr! Theater am Großmarkt Hamburg zu erleben

BILLY ELLIOT - THE MUSICAL begeisterte bereits mehr als 11 Millionen Menschen auf fünf Kontinenten und wird von Kritikern und Publikum gleichermaßen hoch gelobt. Diese Ausnahmeproduktion hat weltweit über 83 Auszeichnungen gewonnen, darunter zehn Tony und fünf Olivier Awards. Tickets für die nur vierwöchige Spielzeit sind ab sofort erhältlich.

Basierend auf dem erfolgreichen Film, spielt das Musical vor dem Hintergrund des Minenarbeiterstreiks von 1984/85 in einer nördlichen Bergbaustadt. Entgegen aller Widerstände bahnt sich Billy seinen Weg vom Boxring an die Ballettstange, wo er eine Leidenschaft für den Tanz entwickelt, die letztendlich nicht nur seine Familie sondern die ganze Gemeinschaft inspiriert. Er kämpft für seinen Traum und verändert dadurch sein scheinbar vorgezeichnetes Leben für immer. Seit der Uraufführung im März 2005 im Londoner Victoria Palace Theatre erobert BILLY ELLIOT die Herzen von Millionen Menschen weltweit.

BILLY ELLIOT - THE MUSICAL wurde von Stephen Daldry (Regie), Lee Hall (Buch und Liedtexte) sowie Peter Darling (Choreografien), die sich schon für den gleichnamigen Film verantwortlich zeichneten, für die Bühne adaptiert. Die Musik hat kein geringerer als Sir Elton John geschrieben. Mit über 250 Millionen verkauften Tonträgern weltweit und über 40 Gold- und Platinalben zählt er zu den erfolgreichsten Künstlern aller Zeiten. Dieses vielfach preisgekrönte Kreativteam hat mit BILLY ELLIOT ein ergreifendes Theatererlebnis geschaffen, das vom Time Magazine zum "besten Musical des Jahrzehnts" gekürt wurde.

"Es ist längst überfällig, dass diese besondere Produktion auch in Deutschland für ein breites Publikum zugänglich wird. Für alle Musical-Fans, Tanzbegeisterten und Theater-Liebhaber ist das ein Pflichttermin. BILLY ELLIOT hebt das Genre Musical auf ein völlig anderes Niveau", so Maik Klokow, Geschäftsführender Gesellschafter und Produzent der Mehr! Entertainment.

Elton Johns außergewöhnliche Musik, die anspruchsvollen Choreografien und die berührende Geschichte machen BILLY ELLIOT zu einem kraftvollen, emotionalen und mitreißenden Theatererlebnis.

BILLY ELLIOT - THE MUSICAL im Mehr! Theater am Großmarkt Hamburg

Spieltermine: 28. Juni bis 23. Juli 2017 Premiere: 29. Juni 2017, 19:30 Uhr

Vorstellungen: Di bis Do 19:30 Uhr Samstag 14:30 & 19:30 Uhr Sonntag 14:00 & 19:00 Uhr

Preise: 29,90 bis 114,90 EUR (zzgl. 15% Vorverkaufsgebühr und 2 EUR Systemgebühr pro Ticket)

Hinweis: Das Musical wird in der englischsprachigen Originalversion mit deutscher Untertitelung gezeigt.

Tickets: unter 01805-2001 (0,14 Euro/Min. aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 Euro/Min.), www.eintrittskarten.de sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen

Presseunterlagen: presse.billy-elliot.hamburg

Über das Musical

BILLY ELLIOT - THE MUSICAL wird präsentiert von Universal Stage Productions, Working Title Films und Old Vic Productions und basiert auf dem gleichnamigen Universal Pictures/Studio Canal Film. Als Produzenten treten Tim Bevan, Eric Fellner, Jon Finn und Sally Greene auf. Angela Morrison und David Furnish sind die ausführenden Produzenten.

BILLY ELLIOT - THE MUSICAL war bereits am West End, Broadway, in Sydney, Melbourne, Chicago, Toronto, Seoul, Südkorea und Holland zu sehen. Die Nord-Amerika Tournee, die 2010 startete, hatte ihren letzten Tour-Stopp im August 2013 mit einem aufsehenerregenden Gastspiel in Brasiliens São Paulo. Es war das erste Mal, dass BILLY ELLIOT in Südamerika zu sehen war. Weitere internationale Produktionen sind geplant, einschließlich einer japanischen in 2017. BILLY ELLIOT - THE MUSICAL tourt derzeit durch Großbritannien.

Pressekontakt:

Original-Content von: Mehr! Entertainment GmbH, übermittelt durch news aktuell