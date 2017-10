Mainz (ots) -

Woche 41/17 Mittwoch, 11.10. Bitte Programmänderung und Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.25 Mysterien des Weltalls Sind Roboter unsere Zukunft? Mit Morgan Freeman USA 2013 6.10 Mysterien des Weltalls Der sechste Sinn Mit Morgan Freeman USA 2010 6.55 ZDF.reportage Mallorca vor dem Kollaps Ansturm auf die Urlaubsinsel Deutschland 2017 7.25 Mein Land, Dein Land Boom-Region Ostsee - Zwischen Billiglohn und Wohnungsnot Deutschland 2017 7.55 Mein Land, Dein Land Ein Kiez, zwei Gesichter - Dortmund Nordstadt Deutschland 2017 8.25 Mein Land, Dein Land Ein Kiez, zwei Gesichter - Dortmund Nordstadt Deutschland 2017 8.50 Mein Land, Dein Land Die Berliner Sonnenallee Zwischen Szeneviertel und Problemkiez Deutschland 2017 9.20 Mein Land, Dein Land Neue Heimat Berlin Flüchtlingsfamilien zwischen Hoffnung und Enttäuschung Deutschland 2017 10.15 Mein Land, Dein Land Crystal Meth - Wie die Droge Schulhöfe verseucht Deutschland 2017 10.45 Mein Land, Dein Land Die leisen Musterschüler - Little Hanoi in Berlin Deutschland 2016 11.35 Mein Land, Dein Land Bitterfeld-Wolfen vom Chemie-Moloch zur grünen Oase Deutschland 2017 12.20 Der Polenmarkt - Grenzerfahrungen am Ladentisch 13.05 Mein Land, Dein Land Handwerk in der Krise Deutschland 2017 13.35 Terra X Verlorene Welten Zerstörtes Kulturerbe im Orient Deutschland 2015 14.20 Terra X Qatna - Entdeckung in der Königsgruft Deutschland 2009 15.00 Mythen-Jäger Das verschollene Schiff in der Wüste Großbritannien 2014 15.50 Mythen-Jäger Die geheimnisvolle Goldmine Großbritannien 2014 16.35 Mythen-Jäger Der Fluch des "Treasure Mountain" Großbritannien 2014 17.20 Mythen-Jäger Das verfluchte Gold des Montezuma Großbritannien 2014 18.05 Terra X Goldrausch am Yukon Deutschland/Kanada 2011 (weiter im Ablauf wie vorgesehen) Beginnzeitkorrekturen: 21.40 Mythos Herodes - Auf der Suche nach dem verlorenen Grab 22.25 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Die Kupferrolle vom Toten Meer Großbritannien 2016 23.10 Terra X Verlorene Welten Zerstörtes Kulturerbe im Orient Deutschland 2015 23.55 Terra X Qatna - Entdeckung in der Königsgruft Deutschland 2009 0.35 heute-journal 1.05 Böse Bauten Hitlers Architektur - Eine Spurensuche in Berlin Deutschland 2013 1.45 Größenwahn in Beton Hitlers Riesenhotel an der Ostsee Deutschland 2015 2.30 ZDFzeit Geheimnisse des Zweiten Weltkriegs Mythos "Alpenfestung" Deutschland 2012 3.15 ZDF-History Hitlers Wunderwaffen Deutschland 2007 3.55 ZDFzeit Die Suche nach Hitlers "Atombombe" Deutschland 2015 4.40 Projekt Natter - Hitlers letzte Wunderwaffe Deutschland 2013 ________________________________________________________________ Woche 41/17 Donnerstag, 12.10. Programmänderung und Beginnzeitkorrekturen: 5.20 Hitlers Stealth Fighter 6.05 ZDFzeit Die Verbrechen der Befreier Amerikas dunkle Geheimnisse im Zweiten Weltkrieg Deutschland/USA 2015 6.50 Böse Bauten Hitlers Architektur im Schatten der Alpen Deutschland 2016 7.35 ZDFzeit Der große Warentest Wie gut sind Fahrrad, Grill & Mückenschutz? Deutschland 2017 8.18 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 8.20 Essen vom Fließband In der Molkerei 9.05 Essen vom Fließband In der Brotfabrik 9.50 Fast Food auf Rädern Siegeszug der rollenden Foodtrucks Deutschland 2016 10.35 Inside the Factory: Cornflakes & Co vom Fließband Großbritannien 2016 11.20 Inside the Factory: Chips vom Fließband Großbritannien 2016 12.05 ZDFzeit Bratmaxe, Bruzzzler & Co. Der große Grill-Test mit Nelson Müller Deutschland 2017 12.45 ZDFzeit Hühnchen, Nuggets & Co. - Wie gut sind Geflügelprodukte? Der große Test mit Nelson Müller Deutschland 2016 13.35 Leschs Kosmos Mahlzeit! Die Macht der Manipulation Deutschland 2015 14.00 Leschs Kosmos Vorsicht, Zucker! - Die verborgene Gefahr Deutschland 2017 14.30 Leschs Kosmos Fleischeslust - Genuss ohne Reue? Deutschland 2016 15.05 ZDFzeit Bratwurst, Aufschnitt & Co.- Wie gut sind unsere Wurstwaren? Der große Test mit Nelson Müller Deutschland 2016 15.45 ZDFzeit Iglo, Frosta & Co. - Wie gut ist Tiefkühlkost? Der große Test mit Nelson Müller Deutschland 2016 16.30 ZDFzeit Wie gut ist unser Kaffee? Der große Test mit Nelson Müller Deutschland 2015 "planet e.: Wie regional sind unsere Lebensmittel?" um 16.45 Uhr entfällt 17.20 ZDFzeit No-Name oder Marke? (1) Der große Lebensmittel-Test mit Nelson Müller Deutschland 2017 ( weiterer Ablauf ab 18.00 Uhr wie vorgesehen )

