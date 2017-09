ZDFinfo, Programmänderung / Mainz, 25. September 2017

Mainz (ots) -

Woche 39/17 Dienstag, 26.09. Bitte Programmänderungen, neue Beginnzeiten und Beginnzeitkorrekturen beachten: 10.05 Berlin Berlin Der Untergrund Deutschland 2015 10.50 Gotthard - Unser Tor zum Süden Deutschland 2016 11.20 Terra X Deutschlands Supergrabungen (1) Deutschland 2012 12.05 Terra X Deutschlands Supergrabungen (2) Deutschland 2012 12.45 ZDF-History Udo Jürgens - ein Leben für die Musik Deutschland 2017 ZDF-History: Rosenkriege - Wenn aus Liebe Hass wird - um 12.45 Uhr - entfällt! 13.35 ZDF-History Die geheimen Fotos des Herzogs und der Herzogin von Windsor Deutschland 2016 14.20 ZDF-History Die Frauen der Diktatoren Deutschland 2016 15.05 ZDF-History Englands große Königinnen Deutschland 2017 15.50 ZDF-History Die Dollar-Prinzessinnen - Amerikas reiche Töchter Deutschland 2016 16.35 ZDF-History Harry und Co. - Die Windsors aus der zweiten Reihe Deutschland 2014 17.20 ZDFzeit Kronprinzessin und Superstar Victoria von Schweden wird 40 Deutschland 2017 18.05 ZDFzeit Glamour, Macht und große Gefühle Europas Königshäuser im Vergleich Deutschland 2017 18.50 ZDF-History Berühmte Tote der Geschichte Deutschland 2016 19.35 ZDF-History Die großen Kriminalfälle der Geschichte (weiter im Ablauf wie vorgesehen) Beginnzeitkorrekturen: 22.25 Jack the Ripper - Mythos auf dem Prüfstand Deutschland 2015 23.10 ZDF-History Amerikas Gangsterkönige: Der Aufstieg aus der Gosse Deutschland 2017 23.55 ZDF-History Amerikas Gangsterkönige: Der Sturz des Paten Deutschland 2017 0.35 heute-journal 1.05 Das Vermächtnis des Sherlock Holmes Die Anfänge der Forensik 1.50 Das Vermächtnis des Sherlock Holmes Logik und Kriminalistik 2.30 Mörderjagd Gefährliche Eifersucht 3.15 Mörderjagd Rasende Wut 4.00 Mörderjagd Der falsche Zeitpunkt (weiter im Ablauf wie vorgesehen) _________________________________________________________________ Mittwoch, 27.09. Programmänderung und neue Beginnzeiten: 0.45 Das unterirdische Reich Von Wunderwaffen und Sklavenarbeitern Deutschland 2004 Chemiewaffen - Europas Geschäft mit dem Tod - um 00.45 Uhr - entfällt! 1.30 Das unterirdische Reich Von Festungen und Führerbunkern Deutschland 2004 2.15 Die geheimen Bunker der DDR und der Schweiz Deutschland 2005 3.00 Moderne Wunder: Die Maginot-Linie 3.45 ZDFzeit Geheimes Deutschland Deutschland 2012 4.20 ZDFzeit Auf der Jagd nach verlorenen Schätzen Deutschland 2012 _______________________________________________________ Donnerstag, 28.09. Programmänderung und neue Beginnzeiten: 5.05 Terra X Deutschlands Supergrabungen (1) Deutschland 2012 5.45 Terra X Deutschlands Supergrabungen (2) Deutschland 2012 6.30 Berlin Berlin Der Untergrund Deutschland 2015 (weiter im Ablauf wie vorgesehen) Programmänderungen: 13.00 ZDFzeit REWE gegen EDEKA Das Supermarkt-Duell Deutschland 2015 ZDFzeit: Bratmaxe, Bruzzzler &Co. Um 13.00 Uhr - entfällt! 13.45 ZDFzeit Die Tricks der Lebensmittelindustrie Turbo-Salami, Tütensuppen & Co. Deutschland 2017 ZDFzeit: Langnese, Schöller & Co. Um 13.45 Uhr - entfällt! (weiter im Ablauf wie vorgesehen)

