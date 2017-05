Mainz (ots) -

Woche 20/17 Dienstag, 16.05. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 1.05 Projekt Natter - Hitlers letzte Wunderwaffe 1.45 ZDFzeit Die Suche nach Hitlers "Atombombe" Deutschland 2015 2.30 Hitlers Stealth Fighter ( weiterer Ablauf ab 3.10 Uhr wie vorgesehen ) Woche 20/17 Mittwoch, 17.05. Bitte neue Beginnzeiten beachten: 1.00 Die Regierung wird mich töten 2.25 Tod in St. Augustine Selbstmord oder Mord? 3.10 Überführt - Der Geldwäscher Josef Müller mit Joe Bausch Deutschland 2017 3.55 Überführt - Der Millionenbetrüger Mike Wappler mit Joe Bausch Deutschland 2016 4.40 Kriminelle Karrieren Jordan Belfort - Der Wolf of Wall Street Deutschland 2016 Woche 20/17 Freitag, 19.05. Bitte Programmänderung und neue Beginnzeit beachten: 8.00 auslandsjournal spezial Zwischen Revolution und Resignation - Iran vor der Wahl Deutschland/Iran 2017 "Frontal 21" entfällt 8.28 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 8.30 Arte RE: Polen Sonntagskrieger "15 Minutes of Fame: Untertitel-Meme" um 8.45 Uhr entfällt 9.00 Supermutter & Karrierefrau Frankreichs Erfolgsmodell in der Krise ( weiterer Ablauf ab 9.30 Uhr wie vorgesehen )

Pressekontakt:

Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell