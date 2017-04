"In der Schuldenfalle": Neue ZDFinfo-Doku am Tag der Arbeit

Auf der Suche nach säumigen Schuldnern steht Gerichtsvollzieher Michael Peller oft vor verschlossenen Türen. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/105413 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/ZDFinfo/Arne Wolter" Bild-Infos Download

Mainz (ots) - In Deutschland sind zahlreiche Menschen verschuldet - mehr als sechs Millionen gelten sogar als überschuldet. Die Doku "In der Schuldenfalle - Zwischen Kontopfändung und Gerichtsvollzieher", die erstmals am Montag, 1. Mai 2017, 20.15 Uhr, in ZDFinfo zu sehen ist, beleuchtet die verschiedenen Facetten der Überschuldung in Deutschland. Rund um die Erstausstrahlung bietet ZDFinfo am Tag der Arbeit weitere Dokus zum Thema: Zuvor ab 18.45 Uhr drei Folgen der "ZDF.reportage"-Reihe "Armes reiches Deutschland", anschließend um 21.00 Uhr "Wie der letzte Penner? - Obdachlos in Deutschland" sowie um 21.45 Uhr "Reiches Bayern, arme Alte".

"In der Schuldenfalle" zeigt auf, dass die Zahl der überschuldeten Rentner in den vergangenen Jahren um rund 60 Prozent gestiegen ist. Die bei Weitem meisten Schuldner sind aber zwischen 30 und 40 Jahre alt - fast zwei Millionen junge Erwachsene sind betroffen. Wie diese Situation von Gerichtsvollziehern erlebt wird, ist in der Doku ebenfalls zu sehen: Obergerichtsvollzieher Michael Lux vom Amtsgericht ist unterwegs, um für eine Versicherung ausstehende Zahlungen in Höhe von rund 400 Euro einzutreiben. Was den Gerichtsvollzieher in der Wohnung erwartet, weiß er vorher nicht. In seinen 20 Dienstjahren hat Lux schon vieles erlebt - von Familiendramen bis zu gewalttätigen Schuldnern. Auch Obergerichtsvollzieher Michael Peller kennt diese Anspannung vor dem Betreten fremder Wohnungen - seine Strategie: "Das darf man nicht so nah an sich heranlassen." Bei vielen Schuldnern muss er immer wieder anklopfen - denn wer einmal in der Schuldenfalle steckt, kommt so schnell nicht wieder heraus.

Die Dokumentation schildert unterschiedliche Geschichten von Menschen, die auch aufgrund von Ausbildungskrediten oder Unternehmensgründungen in die Schuldenfalle geraten sind. Die Dokumentation ist erneut am Samstag, 13. Mai 2017, 1.45 Uhr, und am Samstag, 17. Juni 2017, 9.15 Uhr, in ZDFinfo zu sehen.

